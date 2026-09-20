Momento em que loja é assaltada na zona oeste - Reprodução/Redes sociais

Momento em que loja é assaltada na zona oeste Reprodução/Redes sociais

Publicado 20/09/2026 18:52

Câmeras de segurança de uma loja de celulares registraram o momento em que o estabelecimento foi invadido e assaltado na tarde de sábado (19), na Estrada do Lameirão, em Santíssimo , na Zona Oeste do Rio. Os criminosos entraram na Tecnocell por volta das 14h30 e levaram aparelhos, produtos da loja e pertences de clientes e funcionários que estavam no local. Veja as imagens abaixo:





A empresa confirmou o assalto e publicou um comunicado nas redes sociais após o episódio. Segundo o relato divulgado pela Tecnocell, o estabelecimento foi alvo da ação criminosa enquanto clientes e funcionários estavam no interior da unidade. A empresa afirmou que, apesar do impacto do episódio, pretende manter as atividades e seguir com o atendimento.



“Fomos assaltados na nossa empresa, com clientes e funcionários presentes. Mas isso não nos define. Pelo contrário, nos fortalece. Seguimos de pé, mais unidos, mais determinados e com ainda mais vontade de crescer!”, informou a empresa.

LEIA MAIS: Homens são detidos por extorsão em cobrança de estacionamento A empresa confirmou o assalto e publicou um comunicado nas redes sociais após o episódio. Segundo o relato divulgado pela Tecnocell, o estabelecimento foi alvo da ação criminosa enquanto clientes e funcionários estavam no interior da unidade. A empresa afirmou que, apesar do impacto do episódio, pretende manter as atividades e seguir com o atendimento.“Fomos assaltados na nossa empresa, com clientes e funcionários presentes. Mas isso não nos define. Pelo contrário, nos fortalece. Seguimos de pé, mais unidos, mais determinados e com ainda mais vontade de crescer!”, informou a empresa.

Bairro sofre com a insegurança

O bairro é alvo de várias ações recentes de criminosos. No fim de agosto, Policiais militares prenderam um suspeito de atirar em um homem, na Estrada dos Sete Riachos. A vítima foi levada para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na mesma região. Os policiais também apreenderam um revólver e munições.



Em julho, quatro criminosos foram presos na mesma localidade durante uma abordagem da Polícia Militar. Durante a revista, os policiais encontraram duas pistolas, carregadores e sete granadas.



O domínio do tráfico e do crime organizado no bairro de Santíssimo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, é majoritariamente controlado pelo Comando Vermelho (CV). Historicamente, o bairro e seus arredores sofriam forte influência de grupos milicianos. No entanto, após uma ofensiva expansionista em direção à Zona Oeste, o Comando Vermelho assumiu o controle territorial da região.

Investigações de segurança pública apontam que essa consolidação do tráfico da facção reduziu drasticamente os índices de roubos de rua e de veículos na localidade, uma prática comum imposta para evitar a presença constante da polícia. Além disso, Santíssimo faz divisa com Senador Camará e Bangu, integrando complexos de favelas da região que também sofrem com disputas e influência de facções como o Terceiro Comando Puro (TCP) nas proximidades.