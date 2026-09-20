Tenente-coronel Monteiro e o desembargador Mello Tavares - Divulgação

Tenente-coronel Monteiro e o desembargador Mello TavaresDivulgação

Publicado 20/09/2026 17:51

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) , desembargador Claudio de Mello Tavares, se reuniu nesta sexta-feira (18) com o comandante do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tenente-coronel Carlos Eduardo Monteiro. O encontro aconteceu na sede da unidade policial, em Laranjeiras, Zona Sul da capital.

A visita teve como objetivo alinhar a participação do Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro nas eleições gerais de outubro.

Além do reforço do Bope, o TRE-RJ também aprovou o pedido do Governo do Rio para receber tropas federais durante as eleições em outubro. A decisão foi encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que analisa o pedido.

Ao votar, o desembargador presidente do TRE, Cláudio de Mello Tavares, citou a presença de facções criminosas em várias regiões do estado. "A criminalidade aumentou muito, a situação está se agravando. Então, como em outras eleições também tivemos a presença do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, enfim, as forças federais são de suma importância neste momento, ainda mais hoje, que é crucial para o Rio de Janeiro", disse o desembargador.

Criação do Gabinete Extraordinário de Segurança Institucional

Além desse reforço, o TRE-RJ anunciou a criação do Gabinete Extraordinário de Segurança Institucional para as Eleições 2026. O grupo tem como objetivo prevenir e coibir condutas criminosas e outros ilícitos que representem risco ao regular transcurso do processo eleitoral, incluindo a proteção dos eleitores e eleitoras, servidores e servidoras que atuem junto à Justiça Eleitoral, bens móveis e imóveis destinados à realização das eleições.



Integram o Gaesi o a Procuradoria Regional Eleitoral, o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Comando Militar do Leste, a Secretaria de Estado de Segurança Pública, a Secretaria de Estado de Polícia Militar, a Superintendência da Polícia Federal, a Secretaria de Estado de Polícia Civil, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a Polícia Rodoviária Federal e a Guarda Municipal do Rio de Janeiro.

Eleições 2026

No próximo dia 4 de outubro, milhares de eleitoras e eleitores devem ir às urnas escolher novos representantes para a Presidência da República, o Congresso Nacional (deputado federal e senadores), a Assembléia Legislativa do Pará (deputado estadual) e o Governo Estadual.



No total, são cinco cargos e seis candidatos para votar, incluindo dois senadores diferentes. Não sendo assim permitido a repetição do mesmo número na urna, o que poderá invalidar o segundo voto para o Senado.

Para votar, é preciso apresentar um documento oficial com foto, sendo aceitos inclusive em formato digital, o e-Título, a carteira de identidade, a identidade social, o passaporte ou outro documento de valor legal equivalente, como carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho física e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Certidão de nascimento, certidão de casamento e carteira de trabalho digital não são admitidas como prova de identidade no momento da votação.

