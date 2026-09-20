Os agentes identificaram um grupo utilizando coletes refletivos e realizando a atividade de guardadores - Reprodução/Segurana Presente

Os agentes identificaram um grupo utilizando coletes refletivos e realizando a atividade de guardadores Reprodução/Segurana Presente

Publicado 20/09/2026 17:17

Dois homens foram detidos neste domingo (20) por suspeita de extorsão nas proximidades do Aterro do Flamengo, na Zona Sul . A ação foi realizada por agentes do programa Segurança Presente, após denúncias de moradores sobre uma suposta cobrança irregular para estacionar veículos na região.