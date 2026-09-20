Os agentes identificaram um grupo utilizando coletes refletivos e realizando a atividade de guardadores Reprodução/Segurana Presente
De acordo com os agentes, a equipe foi acionada depois que moradores relataram a presença de homens que estariam abordando motoristas e exigindo dinheiro para permitir o estacionamento no local. Depois os policiais encontraram um grupo utilizando coletes refletivos e atuando como guardadores de veículos.
Dois suspeitos foram identificados e conduzidos para a 9ª DP (Catete). Na unidade, após a análise da ocorrência pela autoridade policial, os homens foram autuados pelo crime de extorsão e liberados para responder ao processo em liberdade.
Durante a ação, foram apreendidas duas motocicletas, dois aparelhos celulares e os coletes refletivos utilizados pelos envolvidos. Todo o material permaneceu na delegacia para os procedimentos previstos na investigação.
A extorsão é caracterizada pela exigência de vantagem econômica mediante violência ou grave ameaça. A classificação jurídica do caso, no entanto, é de responsabilidade da autoridade policial e das demais instâncias da Justiça.
Segurança Presente
A ação foi realizada por uma equipe do Segurança Presente, programa de policiamento ostensivo e preventivo que atua em diferentes bairros e áreas de grande circulação do estado. As equipes são formadas para reforçar a presença policial nas ruas e atender ocorrências identificadas durante o patrulhamento ou comunicadas por moradores e comerciantes.
A ocorrência deste domingo começou justamente após a comunicação feita por pessoas que estavam na região. A partir das informações recebidas, os agentes fizeram a abordagem e encaminharam os suspeitos para a delegacia.
A investigação ficará sob responsabilidade da Polícia Civil, que deverá analisar os materiais apreendidos e as circunstâncias da cobrança denunciada pelos moradores. Os dois homens responderão ao processo em liberdade.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.