Momento em que os homens chegam e matam vítima a tirosReprodução/Redes sociais
De acordo com as imagens, duas motocicletas chegaram em alta velocidade ao estabelecimento no momento em que Severino fechava o comércio. Um dos ocupantes desceu da garupa, correu até a entrada do local e efetuou diversos disparos contra o comerciante. Após a ação, os criminosos fugiram nas motocicletas, uma Sahara vermelha e uma Twister preta. As placas dos veículos não foram identificadas.
Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de São Gonçalo foram acionadas às 1h24 para uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo. No local, os socorristas encontraram a vítima já sem vida.
Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) preservaram a área para a realização da perícia. Em nota, a corporação informou que se trata de uma ocorrência de homicídio e que a área foi isolada até a chegada dos agentes responsáveis pela investigação.
A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) assumiu o caso. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria e as circunstâncias da morte de Severino José da Silva.
Até o momento, a motivação do crime é desconhecida e não há informações sobre a identificação ou prisão dos envolvidos. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Tribobó. As investigações seguem em andamento.
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