Momento em que os homens chegam e matam vítima a tiros - Reprodução/Redes sociais

Momento em que os homens chegam e matam vítima a tirosReprodução/Redes sociais

Publicado 20/09/2026 14:06

Um comerciante de 74 anos foi morto a tiros, na madrugada deste sábado (19), no bairro Trindade, em São Gonçalo, Região Metropolitana. A vítima foi identificada como Severino José da Silva. O crime aconteceu na Rua Doutor Mário Daflon e foi registrado por câmeras de segurança da região.





De acordo com as imagens, duas motocicletas chegaram em alta velocidade ao estabelecimento no momento em que Severino fechava o comércio. Um dos ocupantes desceu da garupa, correu até a entrada do local e efetuou diversos disparos contra o comerciante. Após a ação, os criminosos fugiram nas motocicletas, uma Sahara vermelha e uma Twister preta. As placas dos veículos não foram identificadas.



Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de São Gonçalo foram acionadas às 1h24 para uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo. No local, os socorristas encontraram a vítima já sem vida.



Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) preservaram a área para a realização da perícia. Em nota, a corporação informou que se trata de uma ocorrência de homicídio e que a área foi isolada até a chegada dos agentes responsáveis pela investigação.



A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) assumiu o caso. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria e as circunstâncias da morte de Severino José da Silva.



Até o momento, a motivação do crime é desconhecida e não há informações sobre a identificação ou prisão dos envolvidos. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Tribobó. As investigações seguem em andamento. LEIA MAIS: Fotos! Copacabana recebe Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa De acordo com as imagens, duas motocicletas chegaram em alta velocidade ao estabelecimento no momento em que Severino fechava o comércio. Um dos ocupantes desceu da garupa, correu até a entrada do local e efetuou diversos disparos contra o comerciante. Após a ação, os criminosos fugiram nas motocicletas, uma Sahara vermelha e uma Twister preta. As placas dos veículos não foram identificadas.Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de São Gonçalo foram acionadas às 1h24 para uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo. No local, os socorristas encontraram a vítima já sem vida.Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) preservaram a área para a realização da perícia. Em nota, a corporação informou que se trata de uma ocorrência de homicídio e que a área foi isolada até a chegada dos agentes responsáveis pela investigação.A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) assumiu o caso. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria e as circunstâncias da morte de Severino José da Silva.Até o momento, a motivação do crime é desconhecida e não há informações sobre a identificação ou prisão dos envolvidos. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Tribobó. As investigações seguem em andamento.

Dias depois de morte de PM

O crime na cidade acontece dias depois de outro assassinato, que foi do cabo da Polícia Militar Rayllan Machado Carino morto a tiros, na segunda-feira (14), nas proximidades do Partage Shopping, no Centro de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O agente, que era morador do bairro Neves, estava de folga no momento do crime.

O caso do agente foi mais uma da série de mortes de policiais militares na última semana. Rayllan havia acabado de sair de uma academia quando o homicídio ocorreu.

