Árvore atingiu carro em Nogueira - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Árvore atingiu carro em NogueiraFoto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 16/09/2026 11:39

A noite de terça-feira (15) em Petrópolis foi marcada por uma pancada de chuva, com impactos especiais na região de Itaipava, onde foi registrada uma forte chuva de granizo em diversas localidades. A queda de árvores também impactou a cidade.

Na Estrada União e Indústria, duas quedas de árvore foram registradas. Uma delas, entre Nogueira e Corrêas, próximo ao Castelo São Manoel, causou a interdição da via. A outra, em Nogueira, próximo à Bonsucesso, caiu em cima de um automóvel, mas ninguém ficou ferido.

A retirada das árvores da rua afetou diretamente o trânsito na manhã desta quarta-feira, com o fluxo sendo desviado para vias alternativas que não estão acostumadas com o volume de veículos, causando grande retenção e atraso nas viagens do transporte público municipal.

Os maiores acumulados pluviométricos de chuva foram registrados no Buraco do Sapo - 21,2mm/h (Cemaden-RJ), Vila Constância - 17,88mm/h (Cemaden-BR) e Gentio1 - 16,8mm/h (Cemaden-BR).

Parque Municipal fechado

O Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, foi fechado nesta manhã para limpeza e manutenção após os danos causados pela chuva e pelo granizo. O local será reaberto assim que os trabalhos forem concluídos.