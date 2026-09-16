Árvore atingiu carro em NogueiraFoto: Reprodução/Redes Sociais
Noite em Petrópolis tem chuva de granizo e queda de árvores
Interdição na Estrada União e Indústria provocou desvios, retenções e atrasos nas viagens do transporte público municipal
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UPA Centro tem 19 pacientes à espera de internação em Petrópolis
Entre os pacientes que aguardam transferência, um paciente oncológico está há 18 dias à espera de um leito de internação na unidade, segundo fiscalização
Homem é preso por maus-tratos a cães no Castelo São Manoel
Um dos animais estava acorrentado e em estado severo de desnutrição, enquanto o outro permanecia confinado em espaço insalubre
Mulher é presa com dez tabletes de maconha em ônibus na BR-040
Droga foi localizada em bagagem de mão e em mala transportada no veículo que fazia fretamento entre o Rio de Janeiro e Belo Horizonte
PRF apreende arma e cerca de 400 frascos de lança-perfume na BR-040
Passageira de ônibus transportava revólver, munições e frascos de tricloroetileno com destino a Belo Horizonte
PM prende homem por tráfico de drogas no Boa Vista
De acordo com o 26º BPM, indivíduo, que possui quatro anotações criminais, teria ameaçado os agentes durante a ação
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