Tabletes que eram transportados foram apreendidos - Foto: Divulgação/PRF

Tabletes que eram transportados foram apreendidosFoto: Divulgação/PRF

Publicado 14/09/2026 19:38 | Atualizado 14/09/2026 19:40

Na madrugada desta segunda-feira (14), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu dez tabletes de maconha em um ônibus na BR-040, em Petrópolis. A ação faz parte da Operação Divisas e uma mulher foi presa.

Por volta de 1h30, as equipes realizavam uma fiscalização em frente à Unidade Operacional da PRF (UOP), quando abordaram um ônibus de fretamento que fazia o trajeto entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Durante a vistoria no interior do coletivo, foram encontrados três tabletes de maconha na bagagem de mão de uma passageira. Na mesma bagagem, havia ainda um aparelho celular e um ticket referente a uma mala que estava no bagageiro externo do ônibus.



Após a abertura da mala, realizada na presença da passageira, foram localizados outros sete tabletes de maconha, totalizando dez tabletes apreendidos.



Questionada sobre o material ilícito encontrado, a mulher disse que havia pegado o entorpecente na comunidade da Rocinha, na cidade do Rio de Janeiro, e que receberia uma quantia em dinheiro para transportá-lo e entregá-lo na capital mineira.



A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.



Ação integrada

A iniciativa integra um conjunto de ações coordenadas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), por meio do Escritório Nacional Antifacção do Rio de Janeiro (ENA/RJ), e reúne órgãos de segurança pública e fiscalização dos quatro estados da Região Sudeste — Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais — em atuação integrada. As ações concentram esforços no enfrentamento qualificado à criminalidade e no fortalecimento da integração entre as forças de segurança da região.



A atuação é estruturada a partir do compartilhamento de informações, do planejamento integrado e da articulação entre as instituições participantes, cabendo às respectivas forças de segurança a execução das ações em campo. O modelo busca ampliar a cooperação entre União e Estados e fortalecer a capacidade de resposta coordenada das instituições de segurança pública.