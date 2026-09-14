Material apreendido durante a operaçãoFoto: Divulgação/PRF
Durante a inspeção no interior do coletivo, os policiais localizaram, na bagagem de mão de uma passageira, um revólver calibre .38 com a numeração suprimida, acompanhado de seis munições. Na sequência, os agentes identificaram um ticket correspondente a uma bagagem que estava no compartimento externo do ônibus. A mala foi aberta na presença da passageira e, em seu interior, foram encontrados 396 frascos de tricloroetileno, substância conhecida como lança-perfume.
Questionada, a passageira assumiu a propriedade do material e informou que havia recebido a carga na região da Maré, no Rio de Janeiro, e que faria o transporte até Belo Horizonte, em Minas Gerais, em troca de um valor em dinheiro.
A passageira, a arma de fogo, as munições e o material apreendido foram encaminhados à Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.
Ação integrada
A iniciativa concentra esforços no enfrentamento qualificado à criminalidade e no fortalecimento da atuação integrada entre as forças de segurança, com compartilhamento de informações, planejamento conjunto e articulação entre as instituições participantes. O modelo busca ampliar a cooperação entre a União e os estados e fortalecer a capacidade de resposta coordenada das instituições de segurança pública.
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