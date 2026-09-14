Material apreendido durante a operação - Foto: Divulgação/PRF

Material apreendido durante a operaçãoFoto: Divulgação/PRF

Publicado 14/09/2026 19:34 | Atualizado 14/09/2026 19:42

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu uma mulher e apreendeu uma arma e 396 frascos de lança-perfume em um ônibus na BR-040, em Petrópolis. A ação ocorreu durante uma fiscalização da Operação Divisas na madrugada desta segunda-feira (14).

Por volta de 1h30, equipes realizavam uma fiscalização no km 50 quando abordaram um ônibus que fazia o itinerário Rio de Janeiro x Belo Horizonte.



Durante a inspeção no interior do coletivo, os policiais localizaram, na bagagem de mão de uma passageira, um revólver calibre .38 com a numeração suprimida, acompanhado de seis munições. Na sequência, os agentes identificaram um ticket correspondente a uma bagagem que estava no compartimento externo do ônibus. A mala foi aberta na presença da passageira e, em seu interior, foram encontrados 396 frascos de tricloroetileno, substância conhecida como lança-perfume.



Questionada, a passageira assumiu a propriedade do material e informou que havia recebido a carga na região da Maré, no Rio de Janeiro, e que faria o transporte até Belo Horizonte, em Minas Gerais, em troca de um valor em dinheiro.



A passageira, a arma de fogo, as munições e o material apreendido foram encaminhados à Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.



Ação integrada

A Operação Divisas integra um conjunto de ações coordenadas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), por meio do Escritório Nacional Antifacção do Rio de Janeiro (ENA/RJ), reunindo órgãos de segurança pública e fiscalização dos quatro estados da Região Sudeste: Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais.



A iniciativa concentra esforços no enfrentamento qualificado à criminalidade e no fortalecimento da atuação integrada entre as forças de segurança, com compartilhamento de informações, planejamento conjunto e articulação entre as instituições participantes. O modelo busca ampliar a cooperação entre a União e os estados e fortalecer a capacidade de resposta coordenada das instituições de segurança pública.