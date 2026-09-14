Drogas encontradas com o homem - Foto: Divulgação/26º BPM

Drogas encontradas com o homemFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 14/09/2026 15:14

Polícia Militar prendeu, no domingo (13), um homem de 28 anos pelo crime de tráfico de drogas no Boa Vista, na Estrada da Saudade, em Petrópolis. A ação ocorreu após informações recebidas através do Disque Denúncia.

Foram apreendidas 50 cápsulas de cocaína, com aproximadamente 190 gramas; 155 pedras de crack, pesando cerca de 200 gramas; oito tabletes de maconha, com aproximadamente 55 gramas; além de R$ 104 em espécie.



Segundo o 26º BPM, o homem teria tentado dispensar parte do material ao perceber a presença dos policiais e resistido à abordagem. Ele também teria ameaçado os agentes durante a ação.



O acusado foi conduzido à 105ª DP, onde foi autuado por tráfico de drogas e resistência, permanecendo preso em flagrante. Segundo levantamento, ele possui quatro anotações criminais.