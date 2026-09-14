Indivíduo foi preso em flagrante - Foto: Divulgação/105ª DP

Indivíduo foi preso em flagranteFoto: Divulgação/105ª DP

Publicado 14/09/2026 19:45

Dois cães foram resgatados em condições de extrema precariedade e um homem foi preso em flagrante por maus-tratos a animais no Castelo São Manoel, em Petrópolis . A ação da Polícia Civil, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), foi realizada no último sábado (12), na Rua Capitão João Amâncio Coutinho de Souza.

Um dos cães estava acorrentado e apresentava quadro severo de desnutrição, extrema magreza, debilidade física e sinais compatíveis com risco concreto de morte caso continuasse submetido às mesmas condições.

O segundo animal foi encontrado confinado em um espaço reduzido e insalubre, cercado por grande quantidade de fezes e urina. De acordo com a Polícia Civil, o ambiente era incompatível com as condições mínimas necessárias para o bem-estar do cão.

Após o resgate, os dois animais receberam alimentação e atendimento emergencial. Em seguida, foram encaminhados para um local seguro, onde permanecem sob os cuidados de uma fiel depositária.

O responsável pelos cães foi levado para a 105ª DP, onde foi autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais.