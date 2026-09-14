Indivíduo foi preso em flagranteFoto: Divulgação/105ª DP
Homem é preso por maus-tratos a cães no Castelo São Manoel
Um dos animais estava acorrentado e em estado severo de desnutrição, enquanto o outro permanecia confinado em espaço insalubre
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Mulher é presa com dez tabletes de maconha em ônibus na BR-040
Droga foi localizada em bagagem de mão e em mala transportada no veículo que fazia fretamento entre o Rio de Janeiro e Belo Horizonte
PRF apreende arma e cerca de 400 frascos de lança-perfume na BR-040
Passageira de ônibus transportava revólver, munições e frascos de tricloroetileno com destino a Belo Horizonte
PM prende homem por tráfico de drogas no Boa Vista
De acordo com o 26º BPM, indivíduo, que possui quatro anotações criminais, teria ameaçado os agentes durante a ação
Serrano e Petrópolis FC empatam em suas partidas pela B1 do Carioca
Equipes representantes da Cidade Imperial ainda não venceram na competição
Homem é preso por tráfico de drogas no Chapa 4, em Petrópolis
Na ação, policiais do 26º BPM chegaram a observar três outros indivíduos atuando no comércio de entorpecentes, mas homens conseguiram fugir
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