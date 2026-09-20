Publicidade
FOTOS! Confira imagens do DAHORA Festival
Evento gratuito reuniu Revelação, Matheusinho, Rebobina e DJ em programação especial no Parque Madureira
O Parque Madureira, na Zona Norte do Rio, foi palco de uma grande celebração neste sábado (19). Com entrada gratuita, o DAHORA Festival reuniu o público ao longo do dia em uma programação especial que contou com apresentações de Revelação, Matheusinho, Rebobina e DJ. O evento foi promovido pelo MEIA HORA, com apoio da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e apoio institucional da Subprefeitura da Zona Norte e do Parque Madureira.
A programação começou às 15h, com o DJ responsável por abrir o evento e animar o público. Em seguida, o grupo Rebobina assumiu o palco e manteve a festa. À noite, Matheusinho divertiu o festival. O encerramento ficou por conta do grupo Revelação, que subiu ao palco às 20h30 e comandou a festa até as 22h. Nos intervalos entre os shows, o DJ manteve a música e a animação no Parque Madureira.
O festival foi marcado pela presença do público e pelo clima de celebração, reunindo diferentes gerações em torno da música. Considerado um dos nomes de destaque do samba e do pagode brasileiro, o Revelação foi a atração responsável por fechar a programação. Formado no Rio de Janeiro no início dos anos 1990, o grupo construiu uma trajetória marcada por sucessos que atravessaram diferentes gerações.
Aniversário Meia Hora lotou Parque Madureira
Em outubro de 2025, o Meia Hora também comemorou seus 20 anos de história no Parque de Madureira. O local ficou pequeno para o público que lotou o espaço da Zona Norte do Rio em uma festa gratuita com shows de YAN, Matheusinho e Lierte Jr., além do DJ Fellipe Lima, que garantiu a animação entre os intervalos.
"Desde a fundação, o MEIA HORA ocupou um espaço único; ele dialoga com o carioca de forma autêntica, com leveza, humor e proximidade. Chegar aos 20 anos é reafirmar nossa vocação de manter esse laço a cada edição, digital ou impressa. A irreverência não foi um acréscimo, mas uma essência. Desde as primeiras edições, a proposta era romper com formalismos excessivos sem perder credibilidade. A linguagem popular aproxima o jornal do cotidiano e transforma a leitura em algo imediato e prazeroso", afirmou Thiago Feitosa, presidente do Grupo O DIA, à época do evento.
"Desde a fundação, o MEIA HORA ocupou um espaço único; ele dialoga com o carioca de forma autêntica, com leveza, humor e proximidade. Chegar aos 20 anos é reafirmar nossa vocação de manter esse laço a cada edição, digital ou impressa. A irreverência não foi um acréscimo, mas uma essência. Desde as primeiras edições, a proposta era romper com formalismos excessivos sem perder credibilidade. A linguagem popular aproxima o jornal do cotidiano e transforma a leitura em algo imediato e prazeroso", afirmou Thiago Feitosa, presidente do Grupo O DIA, à época do evento.
Rio de Janeiro
FOTOS! Confira imagens do DAHORA Festival
Evento gratuito reuniu Revelação, Matheusinho, Rebobina e DJ em programação especial no Parque Madureira
Rio de Janeiro
Defesa Civil interdita casarão que desabou e atingiu mãe e filha
Segundo andar deste e do imóvel vizinho precisarão ser demolidos; Prefeitura do Rio anunciou a desapropriação do terreno
Rio de Janeiro
Projeto de saneamento transforma rotina de moradores da Nova Holanda
Famílias relatam fim histórico do mau cheiro e impacto imediato na qualidade de vida no Complexo da Maré
Rio de Janeiro
Revelação encerra DAHORA Festival com sucessos
Grupo fechou a programação com roda de samba para milhares de pessoas no Parque Madureira, neste sábado (19)
Rio de Janeiro
PF prende homem com 'droga do amor' no Aeroporto do Galeão
O passageiro desembarcava de um voo oriundo de Londres transportando medicamentos sem autorização regular
Rio de Janeiro
Pedidos por justiça marcam enterro de recém-nascida em Realengo
Jade Duarte foi sepultada no mesmo cemitério que a mãe. A Polícia Civil investiga possível negligência de maternidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.