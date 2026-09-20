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FOTOS! Confira imagens do DAHORA Festival
Rio de Janeiro

FOTOS! Confira imagens do DAHORA Festival

Evento gratuito reuniu Revelação, Matheusinho, Rebobina e DJ em programação especial no Parque Madureira

A
Alexia Gomes
Grupo Revelação no DAHORA Festival no Parque Madureira neste sábado (19).
Grupo Revelação no DAHORA Festival no Parque Madureira neste sábado (19).
Grupo Revelação no DAHORA Festival no Parque Madureira neste sábado (19).
Grupo Revelação no DAHORA Festival no Parque Madureira neste sábado (19).
Grupo Revelação no DAHORA Festival no Parque Madureira neste sábado (19).
Grupo Revelação no DAHORA Festival no Parque Madureira neste sábado (19).
Grupo Revelação no DAHORA Festival no Parque Madureira neste sábado (19).
Grupo Revelação no DAHORA Festival no Parque Madureira neste sábado (19).
Grupo Revelação no DAHORA Festival no Parque Madureira neste sábado (19).
Grupo Revelação no DAHORA Festival no Parque Madureira neste sábado (19).
Grupo Revelação no DAHORA Festival no Parque Madureira neste sábado (19).
Grupo Revelação no DAHORA Festival no Parque Madureira neste sábado (19).
Grupo Revelação no DAHORA Festival no Parque Madureira neste sábado (19).
Grupo Revelação no DAHORA Festival no Parque Madureira neste sábado (19).
Grupo Revelação no DAHORA Festival no Parque Madureira neste sábado (19).
Grupo Revelação no DAHORA Festival no Parque Madureira neste sábado (19).
Grupo Revelação no DAHORA Festival no Parque Madureira neste sábado (19).
O sábado (19) foi de música, encontros e muita animação no Parque Madureira, na Zona Norte. Desde o início da tarde, centenas de pessoas ocuparam o espaço para acompanhar o DAHORA Festival, evento gratuito promovido pelo MEIA HORA, com apoio da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e apoio institucional da Subprefeitura da Zona Norte e do Parque Madureira.
O sábado (19) foi de música, encontros e muita animação no Parque Madureira, na Zona Norte. Desde o início da tarde, centenas de pessoas ocuparam o espaço para acompanhar o DAHORA Festival, evento gratuito promovido pelo MEIA HORA, com apoio da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e apoio institucional da Subprefeitura da Zona Norte e do Parque Madureira.
O sábado (19) foi de música, encontros e muita animação no Parque Madureira, na Zona Norte. Desde o início da tarde, centenas de pessoas ocuparam o espaço para acompanhar o DAHORA Festival, evento gratuito promovido pelo MEIA HORA, com apoio da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e apoio institucional da Subprefeitura da Zona Norte e do Parque Madureira.
O sábado (19) foi de música, encontros e muita animação no Parque Madureira, na Zona Norte. Desde o início da tarde, centenas de pessoas ocuparam o espaço para acompanhar o DAHORA Festival, evento gratuito promovido pelo MEIA HORA, com apoio da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e apoio institucional da Subprefeitura da Zona Norte e do Parque Madureira.
O sábado (19) foi de música, encontros e muita animação no Parque Madureira, na Zona Norte. Desde o início da tarde, centenas de pessoas ocuparam o espaço para acompanhar o DAHORA Festival, evento gratuito promovido pelo MEIA HORA, com apoio da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e apoio institucional da Subprefeitura da Zona Norte e do Parque Madureira.
O sábado (19) foi de música, encontros e muita animação no Parque Madureira, na Zona Norte. Desde o início da tarde, centenas de pessoas ocuparam o espaço para acompanhar o DAHORA Festival, evento gratuito promovido pelo MEIA HORA, com apoio da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e apoio institucional da Subprefeitura da Zona Norte e do Parque Madureira.
Cantor Matheusinho subiu ao palco do DAHORA Festival neste sábado (19), no Parque Madureira
Cantor Matheusinho subiu ao palco do DAHORA Festival neste sábado (19), no Parque Madureira
Matheusinho agita público com pagode no DAHORA Festival
Cantor Matheusinho subiu ao palco do DAHORA Festival neste sábado (19), no Parque Madureira
Rebobina se apresenta no DAHORA Festival, no Parque Madureira, Zona Norte do Rio
Rebobina se apresenta no DAHORA Festival, no Parque Madureira, Zona Norte do Rio
Em clima de festa, público sobe no palco do DAHORA Festival, no Parque Madureira
Rebobina se apresenta no DAHORA Festival, no Parque Madureira, Zona Norte do Rio
Em clima de festa, público sobe no palco do DAHORA Festival, no Parque Madureira
Parque Madureira vira palco de festa para o DAHORA Festival, neste sábado (19)
Em clima de festa, público sobe no palco do DAHORA Festival, no Parque Madureira
Rebobina se apresenta no DAHORA Festival, no Parque Madureira, Zona Norte do Rio
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O Parque Madureira, na Zona Norte do Rio, foi palco de uma grande celebração neste sábado (19). Com entrada gratuita, o DAHORA Festival reuniu o público ao longo do dia em uma programação especial que contou com apresentações de Revelação, Matheusinho, Rebobina e DJ. O evento foi promovido pelo MEIA HORA, com apoio da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e apoio institucional da Subprefeitura da Zona Norte e do Parque Madureira.
A programação começou às 15h, com o DJ responsável por abrir o evento e animar o público. Em seguida, o grupo Rebobina assumiu o palco e manteve a festa. À noite, Matheusinho divertiu o festival. O encerramento ficou por conta do grupo Revelação, que subiu ao palco às 20h30 e comandou a festa até as 22h. Nos intervalos entre os shows, o DJ manteve a música e a animação no Parque Madureira.
O festival foi marcado pela presença do público e pelo clima de celebração, reunindo diferentes gerações em torno da música. Considerado um dos nomes de destaque do samba e do pagode brasileiro, o Revelação foi a atração responsável por fechar a programação. Formado no Rio de Janeiro no início dos anos 1990, o grupo construiu uma trajetória marcada por sucessos que atravessaram diferentes gerações.

Aniversário Meia Hora lotou Parque Madureira

Em outubro de 2025, o Meia Hora também comemorou seus 20 anos de história no Parque de Madureira. O local ficou pequeno para o público que lotou o espaço da Zona Norte do Rio em uma festa gratuita com shows de YAN, Matheusinho e Lierte Jr., além do DJ Fellipe Lima, que garantiu a animação entre os intervalos.

"Desde a fundação, o MEIA HORA ocupou um espaço único; ele dialoga com o carioca de forma autêntica, com leveza, humor e proximidade. Chegar aos 20 anos é reafirmar nossa vocação de manter esse laço a cada edição, digital ou impressa. A irreverência não foi um acréscimo, mas uma essência. Desde as primeiras edições, a proposta era romper com formalismos excessivos sem perder credibilidade. A linguagem popular aproxima o jornal do cotidiano e transforma a leitura em algo imediato e prazeroso", afirmou Thiago Feitosa, presidente do Grupo O DIA, à época do evento.
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