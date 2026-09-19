Revelação se apresenta no DAHORA Festival, no Parque Madureira, neste sábado (19) - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Revelação se apresenta no DAHORA Festival, no Parque Madureira, neste sábado (19)Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Publicado 19/09/2026 23:08

MEIA HORA, a apresentação transformou o espaço em uma grande roda de samba a céu aberto. Responsável por encerrar a programação do DAHORA Festival , o grupo Revelação foi a última atração a subir ao palco montado no Parque Madureira, na Zona Norte do Rio, na noite deste sábado (19). Com milhares de pessoas acompanhando o evento que também celebrou os 21 anos do jornal, a apresentação transformou o espaço em uma grande roda de samba a céu aberto.

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O festival reuniu atrações musicais gratuitas ao longo de todo o dia e levou ao parque famílias, grupos de amigos e fãs de samba e pagode de diferentes regiões da cidade. A programação contou com apresentações de DJs, do grupo Rebobina, do cantor Matheusinho e foi encerrada pelo Revelação.



O DAHORA Festival é uma realização do jornal MEIA HORA com apoio da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e apoio institucional da Subprefeitura da Zona Norte e do Parque Madureira



Formado atualmente por Jonathan Alexandre, o Mamute, no vocal e cavaquinho, Mauro Júnior no banjo, Beto Lima no violão, Rogerinho no tantã, Sérgio Rufino no pandeiro e Artur Luís no reco-reco, o grupo reuniu fãs de diferentes gerações em um show marcado por sucessos que ajudaram a consolidar o Revelação como um dos principais nomes do samba e do pagode brasileiro.



Ao final da apresentação, o vocalista Jonathan Alexandre, sobrinho do ex-vocalista, o icônico Xande de Pilares falou sobre a emoção de voltar a cantar para o público carioca, especialmente em Madureira, bairro considerado um dos berços do samba no Rio.



"Maravilhoso, porque a gente fica com saudade de tocar na nossa área. A gente geralmente viaja todo final de semana, vai para os interiores, para outros estados do Brasil, e acaba que quase não toca para o nosso povão aqui. Então hoje foi festa do Meia Hora, festa do Revelação e festa em Madureira.", afirmou.



O cantor também destacou o significado de se apresentar em uma região que carrega forte tradição cultural e musical. "É diferente tocar aqui justamente em Madureira. É a terra do samba. Estamos do lado do Império Serrano, da história do Arlindo Cruz, da Portela e de tantos nomes importantes. Então está tudo certo.", disse.



Durante o show, o público acompanhou em coro diversos sucessos que marcaram a trajetória do grupo, criando um dos momentos mais aguardados do festival. Canções que atravessam gerações foram cantadas do início ao fim pelos presentes, reforçando a forte ligação do Revelação com o público carioca.



Jonathan também adiantou os próximos passos da banda. Segundo ele, o Revelação já trabalha em novos projetos para os próximos meses. "Estamos com um projeto para gravar um disco de músicas inéditas e seguir também com a nossa turnê. Tem muita coisa boa sendo planejada para o público" revelou.



Ao encerrar a noite, o Revelação reforçou a ligação histórica com o samba suburbano carioca e coroou a celebração dos 21 anos do Meia Hora com um show que reuniu milhares de pessoas em um dos principais espaços de convivência da Zona Norte.



Entre clássicos do repertório, emoção e muita participação popular, o grupo fechou o DAHORA Festival em clima de festa, mas também a força do samba e da cultura popular carioca.