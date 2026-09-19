Marcha reúne artistas da cena LGBTQIAPN - Divulgação / Gui Pereira

Marcha reúne artistas da cena LGBTQIAPN Divulgação / Gui Pereira

Publicado 19/09/2026 17:57

5ª edição da Marcha Trans & Travesti do Rio de Janeiro , com o tema "Nas ruas, pela defesa da democracia", acontece neste sábado (19), a partir das 13h, no Centro da cidade. A concentração acontece em frente ao Queerioca, espaço de cultura e resistência LGBTI+, que abrigará parte das atividades da manifestação.

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O ato vai ocupar a Rua da Quitanda, uma das vias mais antigas e tradicionais do Rio, com cidadania e arte. O ato vai ocupar a Rua da Quitanda, uma das vias mais antigas e tradicionais do Rio, com cidadania e arte.

O evento reúne ações de mobilização política, apresentações artísticas e promoção de serviços sociais, como a retificação do nome civil, por meio do Núcleo de Diversidade Sexual da Defensoria Pública do Rio de Janeiro (Nudiversis), além de vacinação contra a gripe e testagem para HIV e outras ISTs, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

Nerissa Iolanda de Alencar Gomes, de 23 anos, foi atendida pela equipe da Defensoria Publica para fazer a retificação do nome civil.

"Eu estou buscando esse processo há três meses. Sou de Nova Iguaçu. Ter o RG de acordo com o gênero que me identifico significa ter uma prova de existência contra as pessoas que dizem que eu não existo. Foi muito emocionante estar aqui na marcha com outras mulheres trans. Eu fico muito emocionada", conta Nerissa.

Já Sofia Maia, de 21 anos, esteve no evento com o irmão gêmero, que é um homem trans. Os dois aproveitaram o evento para realizar um teste rápido para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) na van da Secretaria Municipal de Saúde (Vanbora).

"Eu considero muito importante poder fazer o teste porque IST não tem cara. Eu acho massa ter a oportunidade num evento como este, de fácil acesso. Eu vim com meu irmão. Primeira vez que eu venho na Marcha. Eu tô achando maravilhoso eu fico muito feliz de ter esse espaço aqui. Ver isso acontecendo", ressalta.



Segundo a organização do evento, "a Marcha é uma manifestação de luta pela existência e permanência de pessoas trans em todos os espaços e contra a ofensiva conservadora que, por meio do pânico moral, atua para impedir o direito à existência, o acesso a serviços públicos e para legitimar o ódio e a violência".



Fundador da Marcha e diretor executivo da Liga Transmasculina, o ativista Gab Van destacou a importância da realização do ato a menos de um mês do primeiro turno das eleições.



"A 5ª Marcha Trans e Travesti do Rio de Janeiro é, antes de tudo, uma afirmação política da nossa existência. Nós estamos mobilizando o saber que nasce da própria comunidade, da nossa experiência e da nossa responsabilidade coletiva para dizer ao Estado e à sociedade que nós não vamos aceitar uma democracia que nos exclua", definiu.

Ato será encerrado com "Baile da Democracia"

A Marcha terá apresentações de artistas durante um grande "Baile da Democracia". Linn da Quebrada, cantora aclamada da cena LGBTQIAPN+, fará sua estreia na Marcha Trans e Travesti do Rio de Janeiro e brindará o público com hits como "Bixa Preta".



Bixarte, Nayanzin MC e Ângela Leclery também fazem parte do line-up do evento, que será encerrado com um grande Ballroom. Afinal, o voguing é uma manifestação cultural construída, em todo o mundo, com o protagonismo de pessoas trans e travestis.



"A nossa luta tem história, tem memória, tem ancestralidade. E ocupar os espaços de poder não é um favor, nem uma concessão: é um direito e uma necessidade. Se queremos construir um país verdadeiramente democrático, soberano e comprometido com a dignidade de todas as pessoas, as pessoas trans e travestis precisam estar onde as decisões são tomadas. A nossa presença nesses espaços é inegociável", concluiu Gab Van.