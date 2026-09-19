Casarão desabou no Cosme Velho, Zona Sul do Rio, no sábado (19) - Reprodução/Redes sociais

Casarão desabou no Cosme Velho, Zona Sul do Rio, no sábado (19)Reprodução/Redes sociais

Publicado 19/09/2026 17:06 | Atualizado 19/09/2026 17:06

Veja os vídeos abaixo. Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que um casarão desabou na Rua Cosme Velho , na Zona Sul do Rio, na manhã deste sábado (19). Na ocasião, uma mulher, de 43 anos, e a filha, de 2, ficaram feridas.

Nos registros é possível ver mãe filha passando no momento exato que o imóvel desaba. Parte do casarão vizinho também foi atingida. Assista:



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A Associação dos Moradores do Cosme Velho informou que já havia alertado a Prefeitura do Rio sobre o risco iminente de queda do casarão. Em um ofício, enviado em março deste ano, a instituição deu detalhes do estado em que o imóvel se encontrava:



"Localizadas na rua Cosme Velho, duas construções contíguas, onde funcionou por muitos anos, no número 362, a Panificação Rainha e, no número 370, um casarão de 2 andares, que era utilizado como casa de cômodos. Ambas estão abandonadas, com diversas infiltrações, emboço descolando nas fachadas, esquadrias danificadas e telhados podendo ruir devido a grande quantidade de plantas que estão proliferando no local. Visto seu péssimo estado de conservação, foi colocada uma faixa de interdição da Defesa Civil. Entretanto, como a calçada é muito estreita, os transeuntes não têm como desviar e passar por um local mais seguro", disse.

Prefeito diz que vai intensificar fiscalização

Logo após o ocorrido, o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, criticou a falta de respeito dos proprietários diante da legislação. "Mais um casarão histórico desabando por falta de responsabilidade dos donos do imóvel que não cuidam, não oferecem um destino pros imóveis, não respondem às fiscalizações e nem pagam as multas. Dessa vez no Cosme Velho. A legislação precisa ser respeitada e cumprida", disse em suas redes sociais.



Ainda segundo Cavaliere, dezenas de imóveis desapropriados foram colocados para leilão após o novo Plano Diretor em 2024. "E vamos intensificar isso na cidade. Não dá pra aceitar o descaso dos proprietários com o patrimônio do Rio. Na segunda-feira vamos publicar mais uma leva de imóveis abandonados que serão desapropriados para ir a leilão", avisou.