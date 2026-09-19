Casarão desabou no Cosme Velho, Zona Sul do Rio, no sábado (19)Reprodução/Redes sociais
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Vídeo mostra momento em que casarão desaba e fere mãe e filha
Associação dos Moradores do Cosme Velho informou que já havia alertado a Prefeitura do Rio sobre o risco de queda
Dia Mundial da Limpeza: mutirões fazem ações de coleta em praias do Rio
Ações reúnem voluntários, estudantes e colaboradores em diferentes pontos da cidade para recolher resíduos e reforçar a conscientização ambiental
Homem é preso por furtar R$ 7 mil em mercadoria em Campo Grande
Ele tentou fugir pela linha férrea, agentes da Força Municipal o alcançaram; mulheres que participaram do crime não foram localizadas
Mãe e filha ficam feridas após casarão desabar em Cosme Velho
Parte do imóvel vizinho também foi atingida; Defesa Civil Municipal avalia a segurança e as condições estruturais do local
Sistema prisional do RJ será ampliado, anuncia governo
Assinatura de termo permitirá a construção de presídios e a abertura de novas vagas; iniciativa está em conformidade com o Plano Pena Justa
Família de menino afogado faz homenagem em ponte do Rio Guandu
Nathan Valentin da Silva Chiachio Barbosa foi encontrado boiando na água depois de fugir de casa, no último domingo (13)
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