Bombeiros foram acionados para uma ocorrência de desabamento; Ao chegarem no local, os militares encontraram duas vítimas feridasDivulgação / CBMERJ

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Alexia Gomes
Uma mulher, de 43 anos, e a filha, de 2, ficaram feridas, neste sábado (19), após um casarão desabar na Rua Cosme Velho, na Zona Sul do Rio. Parte do imóvel vizinho também foi atingida. As identidades não foram divulgadas.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), os agentes foram acionados na manhã deste sábado para uma ocorrência de desabamento. Ao chegarem ao local, os militares encontraram as duas vítimas feridas, classificadas como amarelas, segundo o protocolo de atendimento da corporação.
Ambas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Miguel Couto. A Defesa Civil Municipal também foi acionada para avaliar as condições estruturais e a segurança do imóvel.
O Centro de Operações Rio informou que a Rua Cosme Velho está parcialmente interditada, no sentido Laranjeiras, próximo ao Colégio São Vicente de Paulo, devido ao desabamento de uma estrutura.

"Operação pare e siga no trecho. CET-Rio, Guarda Municipal e Bombeiros no local. Defesa Civil e Subprefeitura acionadas. Trânsito com retenção em dois sentidos. Redobre a atenção", escreveu no X (antigo Twitter).

Imóvel desaba na Rocinha

No último domingo (13), um imóvel desabou na Rua Maria das Dores de Melo, na Rocinha, Zona Sul do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, a edificação estava desocupada e não houve registro de vítimas.

Na ocasião, equipes do Quartel da Gávea foram mobilizadas para atender à ocorrência. Após a queda, a área foi isolada pelos bombeiros.

Imóveis vizinhos também foram desocupados preventivamente por causa do risco relacionado à estrutura. A Defesa Civil municipal foi acionada para avaliar as condições do local e as questões estruturais da região. Três imóveis foram interditados na ocasião.

Como medida de segurança, foi recomendada a demolição do terceiro andar do imóvel 1, dos dois andares do imóvel 2 e do corredor do imóvel 3. Equipes da Secretaria Municipal de Conservação atuam no local.