Bombeiros foram acionados para uma ocorrência de desabamento; Ao chegarem no local, os militares encontraram duas vítimas feridas - Divulgação / CBMERJ

Bombeiros foram acionados para uma ocorrência de desabamento; Ao chegarem no local, os militares encontraram duas vítimas feridasDivulgação / CBMERJ

Publicado 19/09/2026 13:13

Uma mulher, de 43 anos, e a filha, de 2, ficaram feridas, neste sábado (19), após um casarão desabar na Rua Cosme Velho, na Zona Sul do Rio. Parte do imóvel vizinho também foi atingida. As identidades não foram divulgadas.

Mãe e filha ficam feridas após casarão desabar em Cosme Velho



Divulgação / CBMERJ pic.twitter.com/nHIYxlp8Vj — Jornal O Dia (@jornalodia) September 19, 2026

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), os agentes foram acionados na manhã deste sábado para uma ocorrência de desabamento. Ao chegarem ao local, os militares encontraram as duas vítimas feridas, classificadas como amarelas, segundo o protocolo de atendimento da corporação.

Ambas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Miguel Couto. A Defesa Civil Municipal também foi acionada para avaliar as condições estruturais e a segurança do imóvel.

O Centro de Operações Rio informou que a Rua Cosme Velho está parcialmente interditada, no sentido Laranjeiras, próximo ao Colégio São Vicente de Paulo, devido ao desabamento de uma estrutura.



"Operação pare e siga no trecho. CET-Rio, Guarda Municipal e Bombeiros no local. Defesa Civil e Subprefeitura acionadas. Trânsito com retenção em dois sentidos. Redobre a atenção", escreveu no X (antigo Twitter).

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