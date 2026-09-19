Bombeiros foram acionados para uma ocorrência de desabamento; Ao chegarem no local, os militares encontraram duas vítimas feridasDivulgação / CBMERJ
Mãe e filha ficam feridas após casarão desabar em Cosme Velho— Jornal O Dia (@jornalodia) September 19, 2026
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"Operação pare e siga no trecho. CET-Rio, Guarda Municipal e Bombeiros no local. Defesa Civil e Subprefeitura acionadas. Trânsito com retenção em dois sentidos. Redobre a atenção", escreveu no X (antigo Twitter).
Imóvel desaba na Rocinha
Na ocasião, equipes do Quartel da Gávea foram mobilizadas para atender à ocorrência. Após a queda, a área foi isolada pelos bombeiros.
Imóveis vizinhos também foram desocupados preventivamente por causa do risco relacionado à estrutura. A Defesa Civil municipal foi acionada para avaliar as condições do local e as questões estruturais da região. Três imóveis foram interditados na ocasião.
Como medida de segurança, foi recomendada a demolição do terceiro andar do imóvel 1, dos dois andares do imóvel 2 e do corredor do imóvel 3. Equipes da Secretaria Municipal de Conservação atuam no local.
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