Episódio de agressão ocorreu durante o evento de interclasse; decisão foi tomada após análise de imagensReprodução / Redes sociais

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Alexia Gomes
A direção do Ícone Colégio e Curso, na Taquara, Zona Sudoeste do Rio, determinou a expulsão dos alunos envolvidos na agressão ao professor de educação física, ocorrida na última terça-feira (15). O Conselho Tutelar acompanha a situação.
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Segundo a instituição, a decisão ocorreu após a análise de imagens, depoimentos e declarações dos alunos e profissionais envolvidos.
"Concluída esta etapa de apuração e realizada a análise individualizada das condutas, o Conselho Geral deliberou pela não permanência na instituição dos alunos diretamente envolvidos no episódio, decisão comunicada às famílias pelo Conselho na data de 18 de setembro de 2026", declarou o colégio.
A unidade de ensino também informou que tem colaborado "integralmente com o Conselho Tutelar e com os demais órgãos que acompanham o caso".

"O Colégio permanece prestando todo o suporte necessário ao professor para garantir sua integridade e sua saúde emocional, a fim de que, em tempo oportuno, tenha condições de retomar plenamente suas atividades profissionais em nossa instituição", concluiu. 
Os alunos já haviam sido suspensos pela instituição desde o ocorrido. As atividades do interclasse também foram suspensas.

Relembre o caso

Um professor de educação física sofreu agressões de alunos, na terça-feira, durante uma partida de futsal realizada no Ícone Colégio e Curso, na Taquara. O episódio ocorreu durante o evento de interclasse da instituição e foi registrado em vídeos que passaram a circular nas redes sociais.

De acordo com relatos, o tumulto começou após o professor, que atuava como árbitro da partida, marcar uma falta durante o jogo. A decisão teria provocado a reação de um grupo de estudantes. Nas imagens divulgadas, o docente aparece cercado pelos alunos durante a confusão, enquanto funcionários da escola tentam intervir.
A ocorrência está sendo investigada pela 32ª DP (Taquara), onde os adolescentes serão intimados a prestar depoimento. 