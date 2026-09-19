"Droga do amor" é apreendida no Aeroporto do Galeão - Polícia Federal/ Divulgação

"Droga do amor" é apreendida no Aeroporto do GaleãoPolícia Federal/ Divulgação

Publicado 19/09/2026 21:57

Polícia Federal prendeu em flagrante, na última sexta-feira (18), um cidadão italiano, residente no Brasil, que transportava medicamentos vaso dilatadores importados - classificados como "poppers" -, sem autorização do órgão de vigilância sanitária. A ação ocorreu no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão.

O homem, de 49 anos, desembarcava de um voo vindo de Londres, capital da Inglaterra, com dezenas de frascos da substância vulgarmente conhecida como "droga do amor".



Durante fiscalização de rotina, policiais federais lotados no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro localizaram 52 frascos do medicamento classificado como "poppers" na bagagem despachada pelo passageiro, sem a documentação exigida para a importação regular do produto, o que resultou em sua prisão em flagrante.



O homem foi conduzido à delegacia do aeroporto para lavratura do auto de prisão em flagrante. Após os procedimentos de polícia judiciária, o ele acabou preso e encaminhado ao sistema prisional do estado, onde responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas e contrabando.

Outra apreensão no Galeão

No início de setembro, a Polícia Federal prendeu em flagrante uma mulher que transportava cerca de 3 kg de cocaína no no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A ação contou com o apoio da Receita Federal.

Segundo a PF, durante uma fiscalização de rotina e após troca de informações, os agentes realizaram a prisão depois de identificarem a droga escondida na bagagem despachada pela passageira. Ela pretendia embarcar em um voo comercial com escala em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e destino final em Adis Abeba, na Etiópia.



A suspeita foi encaminhada ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ela poderá responder por tráfico internacional de drogas.