Cantor Matheusinho subiu ao palco do DAHORA Festival neste sábado (19), no Parque Madureira - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Cantor Matheusinho subiu ao palco do DAHORA Festival neste sábado (19), no Parque MadureiraCarlos Elias Junior/ Agência O Dia

Publicado 19/09/2026 19:54 | Atualizado 19/09/2026 21:19

O cantor Matheusinho subiu ao palco do DAHORA Festival neste sábado (19), no Parque Madureira, na Zona Norte do Rio, para uma apresentação que, segundo ele, tem um significado especial. Pela terceira vez, o artista participa da festa de aniversário do Meia Hora, que completa 21 anos, e espera reencontrar um público que considera diferente.

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"A expectativa é gigantesca, como sempre que eu venho aqui. Já é minha terceira vez no aniversário do Meia Hora, jornal que leio desde criança. Eu sempre sou muito bem recebido aqui em Madureira. A energia aqui é diferenciada", afirmou o cantor, que se apresentou ao lado de outras atrações do samba e do pagode.



Nascido em Niterói e criado em Mesquita, na Baixada Fluminense, Matheusinho, de 28 anos, teve os primeiros contatos com a música dentro de casa. O pai, Vlademir, cantava e tocava violão. Na igreja, o artista começou a desenvolver a voz como backing vocal do grupo de louvor.



Ainda jovem, passou a publicar vídeos cantando e tocando nas redes sociais. Fã de grupos como Raça Negra e Exaltasamba, encontrou no pagode o caminho para iniciar a carreira profissional. Antes da trajetória solo, integrou o grupo Vibe Positiva, posteriormente chamado Me Leva Pra Casa.



A carreira ganhou novo impulso quando vídeos publicados pelo cantor chamaram a atenção de compositores e outros artistas.



Entre os nomes que passaram a acompanhar seu trabalho está Ferrugem, um dos ídolos de Matheusinho. O cantor participou do projeto Fechamento, em um dueto com Ferrugem, marcando uma etapa importante de sua carreira solo.



No show em Madureira, o público pode conferir músicas conhecidas na voz do artista e também o trabalho mais recente. Matheusinho lançou recentemente “Bom Te Ver”, apontada por ele como sua atual música de trabalho.



“Os projetos não param de ser planejados. A gente acabou de lançar uma música chamada ‘Bom Te Ver’, que é a mais nova música de trabalho, que vai rolar aqui hoje também”, contou.



O cantor também revelou que ainda pretende lançar novidades até o fim de 2026 e já trabalha em projetos para o próximo ano. “Vários projetos que a gente já está planejando para o início de 2027. Na verdade, até o final desse ano ainda vai lançar coisa nova e a galera vai poder curtir aí com a gente”, disse.

DAHORA Festival

O DAHORA Festival reuniu atrações gratuitas no Parque Madureira em comemoração aos 21 anos do Meia Hora. A programação conta ainda com apresentações de DJs, do grupo Rebobina e do grupo Revelação. É uma realização do jornal MEIA HORA com apoio da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e apoio institucional da Subprefeitura da Zona Norte e do Parque Madureira.