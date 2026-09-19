Cantor Matheusinho subiu ao palco do DAHORA Festival neste sábado (19), no Parque MadureiraCarlos Elias Junior/ Agência O Dia
Nascido em Niterói e criado em Mesquita, na Baixada Fluminense, Matheusinho, de 28 anos, teve os primeiros contatos com a música dentro de casa. O pai, Vlademir, cantava e tocava violão. Na igreja, o artista começou a desenvolver a voz como backing vocal do grupo de louvor.
Ainda jovem, passou a publicar vídeos cantando e tocando nas redes sociais. Fã de grupos como Raça Negra e Exaltasamba, encontrou no pagode o caminho para iniciar a carreira profissional. Antes da trajetória solo, integrou o grupo Vibe Positiva, posteriormente chamado Me Leva Pra Casa.
A carreira ganhou novo impulso quando vídeos publicados pelo cantor chamaram a atenção de compositores e outros artistas.
Entre os nomes que passaram a acompanhar seu trabalho está Ferrugem, um dos ídolos de Matheusinho. O cantor participou do projeto Fechamento, em um dueto com Ferrugem, marcando uma etapa importante de sua carreira solo.
No show em Madureira, o público pode conferir músicas conhecidas na voz do artista e também o trabalho mais recente. Matheusinho lançou recentemente “Bom Te Ver”, apontada por ele como sua atual música de trabalho.
“Os projetos não param de ser planejados. A gente acabou de lançar uma música chamada ‘Bom Te Ver’, que é a mais nova música de trabalho, que vai rolar aqui hoje também”, contou.
O cantor também revelou que ainda pretende lançar novidades até o fim de 2026 e já trabalha em projetos para o próximo ano. “Vários projetos que a gente já está planejando para o início de 2027. Na verdade, até o final desse ano ainda vai lançar coisa nova e a galera vai poder curtir aí com a gente”, disse.
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