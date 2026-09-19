Homem foi encaminhado para os procedimentos legais e permanece à disposição da JustiçaDivulgação / PCERJ

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Alexia Gomes
Um homem condenado por participação em um caso de extorsão mediante sequestro ocorrido em 1997 foi preso, nesta sexta-feira (18), por policiais civis da Delegacia Antissequestro (DAS). O foragido acabou localizado e capturado em Deodoro, na Zona Oeste do Rio.
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O crime aconteceu em agosto de 1997, em Brás de Pina, na Zona Norte. Na ocasião, a vítima, de 63 anos, foi mantida em cativeiro durante três meses. De acordo com as investigações, o condenado atuou com outros três criminosos na ação. Os demais envolvidos também foram condenados pela Justiça.
Um dos criminosos envolvidos chegou a ser preso nos Estados Unidos. Posteriormente, ele foi deportado para o Brasil, onde respondeu pelos crimes relacionados ao caso. 
Segundo a Polícia Civil, os agentes localizaram o acusado durante uma ação de inteligência. O trabalho permitiu identificar o paradeiro do condenado, que permanecia foragido da Justiça. A partir das informações levantadas pelos investigadores, os policiais conseguiram encontrá-lo em Deodoro e realizar a captura.

Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de extorsão mediante sequestro. Após a prisão, o homem foi encaminhado para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

Homem procurado pela Justiça há 27 anos é preso

No início do mês, um homem identificado como Leandro Pereira da Silva, procurado pela Justiça há 27 anos, foi preso na Rua Desembargador Lima Castro, no bairro Fonseca, em Niterói. O então foragido era conhecido como "Cabeça do Tubarão".
Na ocasião, uma equipe do Segurança Presente fazia patrulhamento preventivo na região quando percebeu que Leandro Pereira mudou repentinamente de direção ao notar a aproximação dos agentes. O comportamento chamou a atenção dos policiais, que decidiram verificar a situação e realizar a abordagem. Durante a ação, os agentes fizeram a consulta dos dados do homem e identificaram a pendência judicial.
Os registros apontaram duas anotações por roubo e outra por porte ilegal de arma de fogo. O homem foi encaminhado para a 78ª DP (Fonseca), onde teve o mandado cumprido. Em seguida, permaneceu preso à disposição da Justiça.
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Homem foi encaminhado para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça
Condenado foi capturado por agentes da Delegacia Antissequestro