Homem foi encaminhado para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça - Divulgação / PCERJ

Homem foi encaminhado para os procedimentos legais e permanece à disposição da JustiçaDivulgação / PCERJ

Publicado 19/09/2026 17:08

Um homem condenado por participação em um caso de extorsão mediante sequestro ocorrido em 1997 foi preso, nesta sexta-feira (18), por policiais civis da Delegacia Antissequestro (DAS). O foragido acabou localizado e capturado em Deodoro, na Zona Oeste do Rio.

O crime aconteceu em agosto de 1997, em Brás de Pina, na Zona Norte. Na ocasião, a vítima, de 63 anos, foi mantida em cativeiro durante três meses. De acordo com as investigações, o condenado atuou com outros três criminosos na ação. Os demais envolvidos também foram condenados pela Justiça.

Um dos criminosos envolvidos chegou a ser preso nos Estados Unidos. Posteriormente, ele foi deportado para o Brasil, onde respondeu pelos crimes relacionados ao caso.

Segundo a Polícia Civil, os agentes localizaram o acusado durante uma ação de inteligência. O trabalho permitiu identificar o paradeiro do condenado, que permanecia foragido da Justiça. A partir das informações levantadas pelos investigadores, os policiais conseguiram encontrá-lo em Deodoro e realizar a captura.



Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de extorsão mediante sequestro. Após a prisão, o homem foi encaminhado para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

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Na ocasião, uma equipe do Segurança Presente fazia patrulhamento preventivo na região quando percebeu que Leandro Pereira mudou repentinamente de direção ao notar a aproximação dos agentes. O comportamento chamou a atenção dos policiais, que decidiram verificar a situação e realizar a abordagem. Durante a ação, os agentes fizeram a consulta dos dados do homem e identificaram a pendência judicial.

Os registros apontaram duas anotações por roubo e outra por porte ilegal de arma de fogo. O homem foi encaminhado para a 78ª DP (Fonseca), onde teve o mandado cumprido. Em seguida, permaneceu preso à disposição da Justiça.