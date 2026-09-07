Adolescente pulou do carro em movimento para escapar - Reprodução/Rede Social

Adolescente pulou do carro em movimento para escaparReprodução/Rede Social

Publicado 07/09/2026 09:24



Rio - A Polícia Civil investiga uma tentativa de sequestro contra uma adolescente de 15 anos na Rua Dona Romana, no Engenho Novo, na Zona Norte , por volta das 19h40 da última sexta-feira (2). O caso foi registrado por imagens de câmeras de segurança da região.

No vídeo, a menina aparece com uniforme da escola e mochila andando pela calçada, momento em que é abordada pelo motorista de um carro branco que estava estacionado. Na imagem, é possível ver quando ela se aproxima do veículo e é puxada para dentro. Durante a tentativa de deixar o local, ela consegue abrir a porta do carona e se jogar para fora, com o carro ainda em movimento.

Na queda, ela bate a cabeça no chão, mas se levanta rapidamente para evitar ser atropelada por outro automóvel que vinha logo atrás. Em seguida, corre e entra em um condomínio para se proteger. O suspeito fugiu do local.

Veja imagens:

Adolescente pula de carro em movimento durante tentativa de sequestro no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio. O caso é investigado pela Polícia Civil.



Crédito: Reprodução/Rede Social pic.twitter.com/S4b3x23akG — Jornal O Dia (@jornalodia) September 7, 2026

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 23ª DP (Méier). Imagens de câmeras de segurança serão analisadas e demais diligências estão em andamento para apurar os fatos.