Rio - A Polícia Civil investiga uma tentativa de sequestro contra uma adolescente de 15 anos na Rua Dona Romana, no Engenho Novo, na Zona Norte, por volta das 19h40 da última sexta-feira (2). O caso foi registrado por imagens de câmeras de segurança da região.
No vídeo, a menina aparece com uniforme da escola e mochila andando pela calçada, momento em que é abordada pelo motorista de um carro branco que estava estacionado. Na imagem, é possível ver quando ela se aproxima do veículo e é puxada para dentro. Durante a tentativa de deixar o local, ela consegue abrir a porta do carona e se jogar para fora, com o carro ainda em movimento.
Na queda, ela bate a cabeça no chão, mas se levanta rapidamente para evitar ser atropelada por outro automóvel que vinha logo atrás. Em seguida, corre e entra em um condomínio para se proteger. O suspeito fugiu do local.
Veja imagens:
Adolescente pula de carro em movimento durante tentativa de sequestro no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio. O caso é investigado pela Polícia Civil.
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