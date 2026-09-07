Pedro Henrique, vulgo "Turista", apontado como liderança do tráfico, é preso em Duque de CaxiasDivulgação PMRJ
Segundo a corporação, agentes do 15° BPM (Duque de Caxias), durante patrulhamento, abordaram Pedro na Rua Minas Gerais, no Jardim Balneário Ana Clara. Após a identificação e checagem no sistema, a equipe confirmou um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele por tráfico de drogas.
Os policiais conduziram “Turista” para a 60ª DP (Campos Elíseos), onde o mandado cumpriu-se e o acusado permaneceu à disposição da Justiça.
Ainda de acordo com a polícia, investigações da 60ª DP apontam o homem como um dos envolvidos no ataque à sede da própria delegacia, ocorrido em 15 de fevereiro de 2025.
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