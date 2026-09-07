Pedro Henrique, vulgo "Turista", apontado como liderança do tráfico, é preso em Duque de Caxias - Divulgação PMRJ

Pedro Henrique, vulgo "Turista", apontado como liderança do tráfico, é preso em Duque de CaxiasDivulgação PMRJ

Publicado 07/09/2026 12:42





Segundo a corporação, agentes do 15° BPM (Duque de Caxias), durante patrulhamento, abordaram Pedro na Rua Minas Gerais, no Jardim Balneário Ana Clara. Após a identificação e checagem no sistema, a equipe confirmou um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele por tráfico de drogas.



Os policiais conduziram “Turista” para a 60ª DP (Campos Elíseos), onde o mandado cumpriu-se e o acusado permaneceu à disposição da Justiça.



Ainda de acordo com a polícia, investigações da 60ª DP apontam o homem como um dos Rio - Apontado pela Polícia Militar como líder do tráfico de drogas da facção Comando Vermelho na Comunidade do Rasta, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Pedro Henrique Garuba dos Santos, o “Turista”, de 31 anos, foi preso nesta segunda-feira (7). Ele também é investigado por um ataque à sede de uma delegacia.Segundo a corporação, agentes do 15° BPM (Duque de Caxias), durante patrulhamento, abordaram Pedro na Rua Minas Gerais, no Jardim Balneário Ana Clara. Após a identificação e checagem no sistema, a equipe confirmou um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele por tráfico de drogas.Os policiais conduziram “Turista” para a 60ª DP (Campos Elíseos), onde o mandado cumpriu-se e o acusado permaneceu à disposição da Justiça.Ainda de acordo com a polícia, investigações da 60ª DP apontam o homem como um dos envolvidos no ataque à sede da própria delegacia, ocorrido em 15 de fevereiro de 2025.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa de Pedro Henrique. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci