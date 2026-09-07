Douglas Ruas participou de desfile cívico-militar; Paes destacou que o respeito e a responsabilidade com a causa animal - Divulgação

Douglas Ruas participou de desfile cívico-militar; Paes destacou que o respeito e a responsabilidade com a causa animalDivulgação

Publicado 07/09/2026 17:26

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O candidato do PL ao governo do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, iniciou a agenda participando do desfile cívico-militar na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio. Em entrevista, Ruas apresentou propostas para a educação, entre elas a ampliação do modelo cívico-militar na rede estadual. Se eleito, ele prometeu implementar o formato em 200 escolas. Atualmente, 17 unidades da rede estadual adotam o modelo.



"O Dia da Independência é quando celebramos o orgulho de sermos brasileiros e o futuro da nossa nação. E, quando falamos de futuro, pode ter certeza de que ele começa pela educação. Vou ampliar para 200 o número de escolas cívico-militares no estado. Teremos militares da reserva, que não vão substituir os profissionais da educação, mas atuarão na construção de um ambiente mais organizado, com disciplina e respeito aos professores", afirmou Ruas.



Ruas também defendeu a antecipação da qualificação profissional para o primeiro ano do ensino médio, permitindo que os estudantes tenham contato com uma formação profissional ainda durante a vida escolar. "Hoje, muitos jovens chegam ao ensino médio sem conseguir compreender como o tempo dedicado à escola será útil no futuro. Quero antecipar esse debate, pegar na mão dos jovens e mostrar que existe um caminho de prosperidade", afirmou o candidato, que pretende reforçar o ensino profissionalizante por meio de parcerias com o setor privado.



O candidato ao governo Eduardo Paes (PSD) afirmou que, caso seja eleito, vai construir um hospital veterinário em cada uma das sete regiões fluminenses e criar núcleos nas Delegacias de Proteção ao Meio Ambiente para combater os maus-tratos aos animais.



Durante visita ao Hospital Veterinário São Francisco de Assis, em Irajá, na Zona Norte da capital, Paes destacou que o respeito e a responsabilidade com a causa animal devem ser tratados como políticas públicas e fazem parte de seu projeto de reconstrução do estado. "Vamos enfrentar a questão dos maus-tratos dos animais com a criação de núcleos dentro das Delegacias do Meio Ambiente e espalhá-los pelas sete regiões do estado. E também iremos fazer sete hospitais como esse, com a oferta de cirurgias, exames de imagem e atendimento, em cada uma das sete regiões", frisou Paes.



Paes destacou ainda que pretende ampliar os serviços de vacinação, microchipagem, esterilização e castração. Segundo ele, a implementação será feita em parceria com as prefeituras fluminenses. "Fazer os hospitais ou instituir núcleos de combate aos maus-tratos é uma tarefa somente do governo do estado. Já os serviços como microchipagem, esterilização, castração, que vão nos permitir ter um controle e saber qual a população de animais domésticos do Rio de Janeiro, são serviços que faremos em parceria com os municípios", explicou. O candidato do PL ao governo do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, iniciou a agenda participando do desfile cívico-militar na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio. Em entrevista, Ruas apresentou propostas para a educação, entre elas a ampliação do modelo cívico-militar na rede estadual. Se eleito, ele prometeu implementar o formato em 200 escolas. Atualmente, 17 unidades da rede estadual adotam o modelo."O Dia da Independência é quando celebramos o orgulho de sermos brasileiros e o futuro da nossa nação. E, quando falamos de futuro, pode ter certeza de que ele começa pela educação. Vou ampliar para 200 o número de escolas cívico-militares no estado. Teremos militares da reserva, que não vão substituir os profissionais da educação, mas atuarão na construção de um ambiente mais organizado, com disciplina e respeito aos professores", afirmou Ruas.Ruas também defendeu a antecipação da qualificação profissional para o primeiro ano do ensino médio, permitindo que os estudantes tenham contato com uma formação profissional ainda durante a vida escolar. "Hoje, muitos jovens chegam ao ensino médio sem conseguir compreender como o tempo dedicado à escola será útil no futuro. Quero antecipar esse debate, pegar na mão dos jovens e mostrar que existe um caminho de prosperidade", afirmou o candidato, que pretende reforçar o ensino profissionalizante por meio de parcerias com o setor privado.O candidato ao governo Eduardo Paes (PSD) afirmou que, caso seja eleito, vai construir um hospital veterinário em cada uma das sete regiões fluminenses e criar núcleos nas Delegacias de Proteção ao Meio Ambiente para combater os maus-tratos aos animais.Durante visita ao Hospital Veterinário São Francisco de Assis, em Irajá, na Zona Norte da capital, Paes destacou que o respeito e a responsabilidade com a causa animal devem ser tratados como políticas públicas e fazem parte de seu projeto de reconstrução do estado. "Vamos enfrentar a questão dos maus-tratos dos animais com a criação de núcleos dentro das Delegacias do Meio Ambiente e espalhá-los pelas sete regiões do estado. E também iremos fazer sete hospitais como esse, com a oferta de cirurgias, exames de imagem e atendimento, em cada uma das sete regiões", frisou Paes.Paes destacou ainda que pretende ampliar os serviços de vacinação, microchipagem, esterilização e castração. Segundo ele, a implementação será feita em parceria com as prefeituras fluminenses. "Fazer os hospitais ou instituir núcleos de combate aos maus-tratos é uma tarefa somente do governo do estado. Já os serviços como microchipagem, esterilização, castração, que vão nos permitir ter um controle e saber qual a população de animais domésticos do Rio de Janeiro, são serviços que faremos em parceria com os municípios", explicou.

Hoje, a agenda da candidata ao governo do Rio pela UP, Juliete Pantoja, se iniciou com a participação no tradicional ato do Grito dos Excluídos, na Uruguaiana. No período da tarde, ela compareceu à celebração de 1 mês da ocupação Luíza Mahin, no Rio Comprido, organizada pelo Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, do qual faz parte.



No Grito dos Excluídos, Juliete defendeu a luta contra o imperialismo e pela soberania nacional. "Não basta uma independência formal, é preciso uma independência política e econômica. Hoje vemos ataques do imperialismo ao nosso país, especialmente dos EUA. Defendemos a soberania de fato, que garanta uma Petrobras 100% estatal, a posse da água, das terras raras e das riquezas pelo povo brasileiro", disse.



Também participante do Grito dos Excluídos, o candidato do PSOL, William Siri, se reuniu posteriormente com apoiadores em Santa Cruz, na Zona Oeste.



André Marinho (Novo) iniciou o dia fazendo panfletagem na Avenida Presidente Vargas, próximo ao desfile cívico-militar. Em seguida, cumpriu agenda com o SBT, onde concedeu entrevistas. Cyro Garcia participou de uma roda de conversa com apoiadores no Quilombo, em Casimiro de Abreu, ao lado de Elias José, candidato a deputado federal pelo PSTU.