Eduardo Paes (PSD) - Érica Martin / Arquivo O Dia

Eduardo Paes (PSD)Érica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 07/09/2026 11:52 | Atualizado 07/09/2026 12:37

Rio - O Dia realiza amanhã e nos dias 10 e 11 de setembro uma série de entrevistas com candidatos ao Governo do Estado do Rio nas eleições de 2026. As sabatinas fazem parte da 8ª edição do Movimento Rio em Frente, apresentado pela Fecomércio RJ, em parceria com a Firjan e a Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ).

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O encontro reúne diferentes postulantes ao cargo para um espaço de diálogo, apresentação de propostas e discussão dos principais desafios do estado. Durante as sabatinas, os candidatos serão questionados sobre temas que impactam diretamente a vida da população fluminense, como segurança pública, saúde, educação, mobilidade, desenvolvimento econômico, geração de empregos, infraestrutura e políticas sociais. A proposta é permitir que o eleitor conheça as prioridades e as soluções defendidas por cada candidato antes de tomar sua decisão nas urnas.



As entrevistas também representam uma oportunidade para que os postulantes apresentem seus projetos para o futuro do Rio de Janeiro e respondam a questões relacionadas aos problemas enfrentados atualmente pelo estado. A iniciativa reforça o papel do jornalismo na cobertura eleitoral e na promoção do acesso da população a informações que contribuam para um voto consciente.



A programação será conduzida pelas jornalistas Mariana Procópio e Aline Pacheco, responsáveis pela mediação das sabatinas. Os encontros terão horários distintos ao longo dos três dias e contarão com a participação de candidatos de diferentes partidos e correntes políticas.



O público poderá acompanhar as entrevistas ao vivo pelo canal de O Dia no YouTube, ampliando o acesso às propostas e aos posicionamentos dos candidatos que disputam o comando do Estado do Rio de Janeiro.



Movimento Rio em Frente – Sabatinas com candidatos ao Governo do Rio

O encontro reúne diferentes postulantes ao cargo para um espaço de diálogo, apresentação de propostas e discussão dos principais desafios do estado. Durante as sabatinas, os candidatos serão questionados sobre temas que impactam diretamente a vida da população fluminense, como segurança pública, saúde, educação, mobilidade, desenvolvimento econômico, geração de empregos, infraestrutura e políticas sociais. A proposta é permitir que o eleitor conheça as prioridades e as soluções defendidas por cada candidato antes de tomar sua decisão nas urnas.As entrevistas também representam uma oportunidade para que os postulantes apresentem seus projetos para o futuro do Rio de Janeiro e respondam a questões relacionadas aos problemas enfrentados atualmente pelo estado. A iniciativa reforça o papel do jornalismo na cobertura eleitoral e na promoção do acesso da população a informações que contribuam para um voto consciente.A programação será conduzida pelas jornalistas Mariana Procópio e Aline Pacheco, responsáveis pela mediação das sabatinas. Os encontros terão horários distintos ao longo dos três dias e contarão com a participação de candidatos de diferentes partidos e correntes políticas.O público poderá acompanhar as entrevistas ao vivo pelo canal deno YouTube, ampliando o acesso às propostas e aos posicionamentos dos candidatos que disputam o comando do Estado do Rio de Janeiro.

8 de setembro

11h — William Siri (PSOL)

14h — Coronel Busnello (Missão)



10 de setembro

10h — Douglas Ruas (PL)

12h — Juliete Pantoja (UP)

14h — Cyro Garcia (PSTU)

16h — Anthony Garotinho (Republicanos)



11 de setembro

11h — Luan Monteiro (PCO)

14h — André Marinho (Novo)

16h — Eduardo Paes (PSD)



Transmissão: ao vivo pelo canal de O Dia no YouTube.



Mediação: jornalistas Mariana Procópio e Aline Pacheco.