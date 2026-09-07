Eduardo Paes (PSD)Érica Martin / Arquivo O Dia
O encontro reúne diferentes postulantes ao cargo para um espaço de diálogo, apresentação de propostas e discussão dos principais desafios do estado. Durante as sabatinas, os candidatos serão questionados sobre temas que impactam diretamente a vida da população fluminense, como segurança pública, saúde, educação, mobilidade, desenvolvimento econômico, geração de empregos, infraestrutura e políticas sociais. A proposta é permitir que o eleitor conheça as prioridades e as soluções defendidas por cada candidato antes de tomar sua decisão nas urnas.
As entrevistas também representam uma oportunidade para que os postulantes apresentem seus projetos para o futuro do Rio de Janeiro e respondam a questões relacionadas aos problemas enfrentados atualmente pelo estado. A iniciativa reforça o papel do jornalismo na cobertura eleitoral e na promoção do acesso da população a informações que contribuam para um voto consciente.
A programação será conduzida pelas jornalistas Mariana Procópio e Aline Pacheco, responsáveis pela mediação das sabatinas. Os encontros terão horários distintos ao longo dos três dias e contarão com a participação de candidatos de diferentes partidos e correntes políticas.
O público poderá acompanhar as entrevistas ao vivo pelo canal de O Dia no YouTube, ampliando o acesso às propostas e aos posicionamentos dos candidatos que disputam o comando do Estado do Rio de Janeiro.
Movimento Rio em Frente – Sabatinas com candidatos ao Governo do Rio
11h — William Siri (PSOL)
14h — Coronel Busnello (Missão)
10 de setembro
10h — Douglas Ruas (PL)
12h — Juliete Pantoja (UP)
14h — Cyro Garcia (PSTU)
16h — Anthony Garotinho (Republicanos)
11 de setembro
11h — Luan Monteiro (PCO)
14h — André Marinho (Novo)
16h — Eduardo Paes (PSD)
Transmissão: ao vivo pelo canal de O Dia no YouTube.
Mediação: jornalistas Mariana Procópio e Aline Pacheco.
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