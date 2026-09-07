Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
Desfile do Dia da Independência reúne famílias no Centro do Rio
Rio de Janeiro

Desfile do Dia da Independência reúne famílias no Centro do Rio

Na Avenida Presidente Vargas, o público acompanhou a passagem de tropas a pé, viaturas militares, motocicletas e cavalaria

Mais artigos de Ana Fernanda Freire
Ana Fernanda Freire
Desfile cívico-militar reuniu público na Avenida Presidente Vargas, no Centro
Desfile cívico-militar reuniu público na Avenida Presidente Vargas, no Centro
Desfile cívico-militar reuniu público na Avenida Presidente Vargas, no Centro
Desfile cívico-militar reuniu público na Avenida Presidente Vargas, no Centro
Desfile cívico-militar reuniu público na Avenida Presidente Vargas, no Centro
Desfile cívico-militar reuniu público na Avenida Presidente Vargas, no Centro
Desfile cívico-militar reuniu público na Avenida Presidente Vargas, no Centro
Desfile cívico-militar reuniu público na Avenida Presidente Vargas, no Centro
Desfile cívico-militar reuniu público na Avenida Presidente Vargas, no Centro
Desfile cívico-militar reuniu público na Avenida Presidente Vargas, no Centro
Desfile cívico-militar reuniu público na Avenida Presidente Vargas, no Centro
Desfile cívico-militar reuniu público na Avenida Presidente Vargas, no Centro
Desfile cívico-militar reuniu público na Avenida Presidente Vargas, no Centro
Desfile cívico-militar reuniu público na Avenida Presidente Vargas, no Centro
Desfile cívico-militar reuniu público na Avenida Presidente Vargas, no Centro
Desfile cívico-militar reuniu público na Avenida Presidente Vargas, no Centro
Desfile cívico-militar reuniu público na Avenida Presidente Vargas, no Centro
Desfile cívico-militar reuniu público na Avenida Presidente Vargas, no Centro
Desfile cívico-militar reuniu público na Avenida Presidente Vargas, no Centro
Desfile cívico-militar reuniu público na Avenida Presidente Vargas, no Centro
Desfile cívico-militar reuniu público na Avenida Presidente Vargas, no Centro
Desfile cívico-militar reuniu público na Avenida Presidente Vargas, no Centro
Acendimento da pira antecedeu ao desfile na Avenida Presidente Vargas
Acendimento da pira antecedeu ao desfile na Avenida Presidente Vargas
Acendimento da pira antecedeu ao desfile na Avenida Presidente Vargas
Desfile cívico-militar reuniu público na Avenida Presidente Vargas, no Centro
Desfile contou com a participação do Dom Orani Tempesta e demais autoridades
Desfile contou com a participação do Dom Orani Tempesta e demais autoridades
Desfile contou com a participação do Dom Orani Tempesta e demais autoridades
Desfile contou com a participação do Dom Orani Tempesta e demais autoridades
Publicidade
Rio - Centenas de famílias se reuniram nesta segunda-feira (7) chuvosa para prestigiar o tradicional desfile cívico-militar em celebração ao 204º aniversário da Independência do Brasil, na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio. No local, o público acompanhou a passagem de tropas a pé, viaturas militares, motocicletas e cavalaria.
LEIA MAIS: Alerta de ressaca interdita Ciclovia Tim Maia
A celebração contou com a participação da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira, além de integrantes das forças auxiliares, órgãos de segurança pública e demais instituições convidadas. Ao todo, cerca de 6,6 mil militares estiveram presentes.
O arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, também participou do evento. Já o prefeito Eduardo Cavaliere e o governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, enviaram apenas representantes. 
Mesmo em meio ao frio, crianças e familiares se reuniram nas arquibancadas com bandeiras do Brasil. A abertura da cerimônia começou com atos tradicionais como a Revista da Tropa, as Honras Militares à mais alta autoridade presente, a chegada do Fogo Simbólico da Pátria, o acendimento da pira, o canto do Hino da Independência e a tradicional Salva de Gala.
Quem também prestigiou a comemoração foi o ator Maurício Mattar. "Estou vibrando, amando. Primeira vez que eu vejo, fui convidado. Pedi até para vir pra cá para poder vibrar mais próximo", disse.
A estudante Ana Lúcia Silva, de 16 anos, saiu com o pai de Santa Cruz, na Zona Oeste, para acompanhar o desfile.

"Foi minha primeira vez assistindo e eu gostei muito. Foi uma experiência única e também vai me ajudar no meu trabalho de escola. Eu faço formação de professores no Instituto Sarah Kubitschek. Também foi muito bom tirar fotos, saber mais da cultura do nosso país. Foi muito bonito. Eu gostei muito. Cheguei cedo e peguei um pouquinho de chuva, mas valeu a pena", contou.
O eletricista Marcelino Dias, 47 anos, levou os filhos para assistir ao evento. A família saiu de Bonsucesso, na Zona Norte.

"Foi minha primeira vez. Levei as crianças para poder assistir, pelo entretenimento. Foi muito interessante e importante. Eu costumava ir a Copacabana para ver o desfile, mas aqui, onde passam os militares e a Força Nacional, é mais proveitoso. Acho muito incentivador e serve para ensinar as crianças a serem patriotas”, afirmou.
A cerimônia teve início na região da Candelária e seguiu até a Praça Onze, em um percurso de aproximadamente duas horas e meia.
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

mais notícias
Mais de Rio de Janeiro
[an error occurred while processing the directive]