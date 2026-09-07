Desfile do Dia da Independência reúne famílias no Centro do Rio



Rio - Centenas de famílias se reuniram nesta segunda-feira (7) chuvosa para prestigiar o tradicional desfile cívico-militar em celebração ao 204º aniversário da Independência do Brasil, na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio. No local, o público acompanhou a passagem de tropas a pé, viaturas militares, motocicletas e cavalaria.

Desfile do Dia da Independência reúne famílias na Avenida Presidente Vargas, no Centro, nesta segunda-feira (7).



Crédito: Carlos Elias Junior/Agência O Dia pic.twitter.com/zgdrWDs4uC — Jornal O Dia (@jornalodia) September 7, 2026

A celebração contou com a participação da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira, além de integrantes das forças auxiliares, órgãos de segurança pública e demais instituições convidadas. Ao todo, cerca de 6,6 mil militares estiveram presentes.

O arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, também participou do evento. Já o prefeito Eduardo Cavaliere e o governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, enviaram apenas representantes.

Mesmo em meio ao frio, crianças e familiares se reuniram nas arquibancadas com bandeiras do Brasil. A abertura da cerimônia começou com atos tradicionais como a Revista da Tropa, as Honras Militares à mais alta autoridade presente, a chegada do Fogo Simbólico da Pátria, o acendimento da pira, o canto do Hino da Independência e a tradicional Salva de Gala.

Quem também prestigiou a comemoração foi o ator Maurício Mattar. "Estou vibrando, amando. Primeira vez que eu vejo, fui convidado. Pedi até para vir pra cá para poder vibrar mais próximo", disse.

A estudante Ana Lúcia Silva, de 16 anos, saiu com o pai de Santa Cruz, na Zona Oeste, para acompanhar o desfile.



"Foi minha primeira vez assistindo e eu gostei muito. Foi uma experiência única e também vai me ajudar no meu trabalho de escola. Eu faço formação de professores no Instituto Sarah Kubitschek. Também foi muito bom tirar fotos, saber mais da cultura do nosso país. Foi muito bonito. Eu gostei muito. Cheguei cedo e peguei um pouquinho de chuva, mas valeu a pena", contou.

O eletricista Marcelino Dias, 47 anos, levou os filhos para assistir ao evento. A família saiu de Bonsucesso, na Zona Norte.



"Foi minha primeira vez. Levei as crianças para poder assistir, pelo entretenimento. Foi muito interessante e importante. Eu costumava ir a Copacabana para ver o desfile, mas aqui, onde passam os militares e a Força Nacional, é mais proveitoso. Acho muito incentivador e serve para ensinar as crianças a serem patriotas”, afirmou.

A cerimônia teve início na região da Candelária e seguiu até a Praça Onze, em um percurso de aproximadamente duas horas e meia.

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