Atropelamento foi próximo à estação de Cosmos, na Zona Oeste - Divulgação

Atropelamento foi próximo à estação de Cosmos, na Zona OesteDivulgação

Publicado 07/09/2026 12:47

Rio - Um homem morreu após ser atropelado por um trem próximo à estação de Cosmos, na Zona Oeste do Rio, por volta das 10h30 desta segunda-feira (7). Equipes do Corpo de Bombeiros do quartel de Santa Cruz foram acionadas para realizar a remoção do corpo.

Policiais do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) também estiveram no local. A equipe preservou o local e encaminhou a ocorrência para a 35ª DP (Campo Grande). A vítima ainda não foi identificada.

Em nota, a TrensRJ lamentou o ocorrido e informou que agentes da concessionária acabaram sendo acionados depois do homem acessar indevidamente a linha férrea.



Há pouco menos de uma semana, outro caso de atropelamento em linha férrea ganhou repercussão. Uma idosa, de 60 anos, morreu após ser atropelada por um trem no bairro da Luz, em Nova Iguaçu, na tarde de terça-feira (1º). Rosimery Fernandes Lessa da Silva teria acessado a linha férrea por meio de um buraco aberto em um muro nas proximidades da estação Nova Iguaçu. No dia seguinte, agentes da TrensRJ estiveram no local para reconstruir a estrutura e fechar a passagem clandestina.



Diante de sucessivos casos como esses, a TrensRJ ressalta que a linha férrea é uma área exclusiva para a circulação de trens. "A construção de passarelas e viadutos é de responsabilidade dos governos municipais, sendo alternativas seguras e eficientes, reduzindo a divisão entre bairros e facilitando o deslocamento diário da população", disse a concessionária, em nota.



Ainda segundo a empresa, são realizadas ações educativas de conscientização junto à população, com alertas sobre a abertura de passagens irregulares, que comprometem a circulação dos trens, aumentam os riscos à vida e exigem a redução da velocidade como medida de segurança para passageiros, colaboradores e pedestres que circulam na faixa ferroviária.



