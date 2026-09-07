Pedaço de gesso se desprendeu do teto da Capela Laudato Si?Reprodução/Redes sociais

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Thalita Queiroz
Rio - Um pedaço de gesso se desprendeu do teto da Capela Laudato Si’, no Santuário do Cristo Redentor, na manhã desta segunda-feira (7). No momento do ocorrido, não havia celebração na capela. Uma pessoa que passava pelo local sofreu ferimentos leves e foi atendida pela equipe do posto médico do Alto Corcovado. Em seguida, retomou normalmente a programação turística.
Segundo o Setor de Infraestrutura e Engenharia do Santuário Cristo Redentor, o desprendimento aconteceu devido à falta de impermeabilização da laje superior, que corresponde à área de uma lanchonete. Com a infiltração, o forro da Capela Laudato Si’ foi afetado, provocando o deslocamento de um pedaço de gesso. A área foi imediatamente isolada.

No dia 29 de julho deste ano, outro episódio foi registrado no local. Na ocasião, fortes ventos atingiram o alto do Morro do Corcovado, fazendo com que os tapumes das obras das escadas rolantes, realizadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), caíssem e quebrassem os vidros da Capela Laudato Si’.
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Pedaço de gesso se desprendeu do teto da Capela Laudato Si?
Capela Laudato Si?, no Santuário do Cristo Redentor
Em julho, tapumes das obras das escadas rolantes caíram e quebraram os vidros da Capela Laudato Si\'
Em julho, tapumes das obras das escadas rolantes caíram e quebraram os vidros da Capela Laudato Si\'