Rio - Um pedaço de gesso se desprendeu do teto da Capela Laudato Si’, no Santuário do Cristo Redentor, na manhã desta segunda-feira (7). No momento do ocorrido, não havia celebração na capela. Uma pessoa que passava pelo local sofreu ferimentos leves e foi atendida pela equipe do posto médico do Alto Corcovado. Em seguida, retomou normalmente a programação turística.
Segundo o Setor de Infraestrutura e Engenharia do Santuário Cristo Redentor, o desprendimento aconteceu devido à falta de impermeabilização da laje superior, que corresponde à área de uma lanchonete. Com a infiltração, o forro da Capela Laudato Si’ foi afetado, provocando o deslocamento de um pedaço de gesso. A área foi imediatamente isolada.
No dia 29 de julho deste ano, outro episódio foi registrado no local. Na ocasião, fortes ventos atingiram o alto do Morro do Corcovado, fazendo com que os tapumes das obras das escadas rolantes, realizadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), caíssem e quebrassem os vidros da Capela Laudato Si’.
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