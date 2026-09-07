Mulher morre após ser esfaqueada pela própria filha no Recreio dos Bandeirantes - Reprodução/Rede Social

Mulher morre após ser esfaqueada pela própria filha no Recreio dos BandeirantesReprodução/Rede Social

Publicado 07/09/2026 14:26



Rio - Uma mulher de 39 anos foi presa, na manhã desta segunda-feira (7), após esfaquear e matar a própria mãe no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste. A vítima, identificada como Graça Maria Caldas Mafra, 73 anos, chegou a ser socorrida em estado gravíssimo, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) atenderam a um chamado na Rua Cláudio Abramo, na região de Barra Bonita. No local, a equipe encontrou vizinhos prestando os primeiros socorros à vítima e apreenderam a faca usada no crime. A agressora, Natália Mafra Tupinambá, acabou contida e levada à delegacia.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu por volta das 10h. Os militares encaminharam a idosa ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Aos policiais, testemunhas contaram que a filha sofre de transtorno mental e seria portadora de esquizofrenia. Relatos apontam ainda para histórico de agressões.

Em nota, a Polícia Civil informou que caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Nathalia chegou a ser autuada em flagrante por homicídio.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa da suspeita. O espaço segue aberto.

Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci