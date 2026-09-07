Mulher morre após ser esfaqueada pela própria filha no Recreio dos BandeirantesReprodução/Rede Social
Filha é presa após esfaquear e matar a própria mãe no Recreio
Vítima, de 73 anos, chegou a ser socorrida em estado gravíssimo, mas não resistiu; Relatos apontam para histórico de agressões
Pedaço de gesso se desprende de capela no Cristo Redentor
Uma pessoa que passava pelo local sofreu ferimentos leves e foi atendida pela equipe do posto médico do Alto Corcovado
Candidatos falam em propostas para educação e bem-estar animal
Ruas (PL), se eleito, vai implementar o modelo cívico-militar na rede estadual; Paes (PSD) quer ampliar os serviços de vacinação e castração
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Homem morre atropelado por trem em Cosmos
Acidente aconteceu por volta das 10h30 desta segunda-feira (7) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros do quartel de Santa Cruz
Liderança do tráfico é presa em comunidade de Duque de Caxias
Homem conhecido como "Turista", que tinha mandado de prisão em aberto, é apontado como líder do tráfico na Comunidade do Rasta
Eleições: Fecomércio RJ apresenta sabatinas com candidatos ao Governo
Público poderá acompanhar as entrevistas pelo canal de O Dia no YouTube terça (8), quinta (10) e sexta (11)
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