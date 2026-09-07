Equipes recuperaram 25 produtos avaliados em quase R$ 3 mil - Divulgação Segurança Presente

Equipes recuperaram 25 produtos avaliados em quase R$ 3 milDivulgação Segurança Presente

Publicado 07/09/2026 11:02

Rio - Uma adolescente de 17 anos, suspeita de furto, acabou apreendida com 22 peças de picanha bovina furtadas de um supermercado no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, neste domingo (6). Ao todo, as equipes da Operação Segurança Presente recuperaram 25 produtos, avaliados em quase R$ 3 mil.

Os agentes realizavam patrulhamento pela região quando um fiscal do estabelecimento alertou que a menor furtava itens no interior da loja, localizada na Avenida Marechal Floriano Peixoto.



Ao abordarem a jovem no local, os agentes encontraram as 22 peças de picanha, um pote de creme de avelã e dois talcos infantis levados do estabelecimento.



Os policiais conduziram a adolescente para a 52ª DP (Nova Iguaçu), onde registraram o caso como ato infracional análogo ao crime de furto. Após os procedimentos na delegacia, a jovem acabou entregue ao seu responsável legal.



*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci