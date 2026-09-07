Ciclovia Tim Maia, em São Conrado, foi fechada devido à ressaca Carlos Elias Junior
Segundo o Centro de Operações Rio, a interdição não afeta o funcionamento da Avenida Niemeyer, que segue operando normalmente entre São Conrado e Leblon.
– Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca.
– Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.
– Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.
– Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa.
– Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia.
– Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria.
Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
O resultado, porém, não representa a menor máxima de 2026. Em 25 de junho, a estação de Irajá chegou a 21,8°C, marca mais baixa do ano até agora.
Na série histórica, iniciada em 1997, o menor registro para o período da tarde foi de 18,6°C, em São Cristóvão, em 16 de setembro de 2022, e em Guaratiba, em 10 de agosto de 2024.
Nesta segunda-feira (7), o tempo permanece instável na cidade devido ao transporte de umidade do oceano para o continente. A previsão é de céu encoberto e chuva fraca a moderada, de forma isolada, ao longo do dia. Os ventos variam de fracos a moderados, e as temperaturas permanecem baixas, com mínima de 12°C e máxima de 20°C.
Na terça-feira (8), a umidade vinda do oceano continuará influenciando o tempo. O céu deve ficar encoberto a nublado, com possibilidade de chuva fraca e isolada durante a madrugada e a manhã. Os ventos permanecem moderados, e os termômetros devem variar entre 15°C e 25°C.
Entre quarta (9) e sexta-feira (11), áreas de instabilidade devem influenciar o tempo na cidade. A previsão indica céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Os ventos permanecem predominantemente moderados, e as temperaturas devem variar entre 19°C e 30°C.
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