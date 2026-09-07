Ciclovia Tim Maia, em São Conrado, foi fechada devido à ressaca - Carlos Elias Junior

Ciclovia Tim Maia, em São Conrado, foi fechada devido à ressaca Carlos Elias Junior

Publicado 07/09/2026 07:42

Rio - A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para esta segunda-feira (7), das 0h às 18h, com previsão de ondas de até 2,5 metros. Por conta das condições do mar, a Ciclovia Tim Maia foi interditada durante a madrugada no trecho entre a Praia de São Conrado e a passarela metálica do Vidigal, na Zona Sul.





Segundo o Centro de Operações Rio, a interdição não afeta o funcionamento da Avenida Niemeyer, que segue operando normalmente entre São Conrado e Leblon. LEIA MAIS: Grupo que furtava veículos de luxo para o CV é preso em Caxias Segundo o Centro de Operações Rio, a interdição não afeta o funcionamento da Avenida Niemeyer, que segue operando normalmente entre São Conrado e Leblon.

Para a segurança de todos durante o período de ressaca, o COR-Rio reforça as seguintes orientações:



– Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca.

– Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.

– Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.

– Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa.

– Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia.

– Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria.

Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.



O município do Rio está em estágio 2 desde às 12h da última sexta-feira (4), em função do esquema operacional para o Rock in Rio e a mudança de rotina da cidade, com a antecipação no horário de saída em repartições públicas.

Tarde mais fria do ano



As estações do Sistema Alerta Rio registraram, neste domingo (6), a tarde mais fria do ano até o momento. Às 15h20, São Cristóvão marcou 19,3°C.



O resultado, porém, não representa a menor máxima de 2026. Em 25 de junho, a estação de Irajá chegou a 21,8°C, marca mais baixa do ano até agora.



Na série histórica, iniciada em 1997, o menor registro para o período da tarde foi de 18,6°C, em São Cristóvão, em 16 de setembro de 2022, e em Guaratiba, em 10 de agosto de 2024.



Ainda neste domingo (6), a Defesa Civil chegou a enviar um alerta para os celulares dos cariocas sobre a possibilidade de pancadas de chuva e fortes ventos.

Previsão do tempo



Nesta segunda-feira (7), o tempo permanece instável na cidade devido ao transporte de umidade do oceano para o continente. A previsão é de céu encoberto e chuva fraca a moderada, de forma isolada, ao longo do dia. Os ventos variam de fracos a moderados, e as temperaturas permanecem baixas, com mínima de 12°C e máxima de 20°C.



Na terça-feira (8), a umidade vinda do oceano continuará influenciando o tempo. O céu deve ficar encoberto a nublado, com possibilidade de chuva fraca e isolada durante a madrugada e a manhã. Os ventos permanecem moderados, e os termômetros devem variar entre 15°C e 25°C.



Entre quarta (9) e sexta-feira (11), áreas de instabilidade devem influenciar o tempo na cidade. A previsão indica céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Os ventos permanecem predominantemente moderados, e as temperaturas devem variar entre 19°C e 30°C.