Fabricio já tinha contra si um mandado de prisão condenatório Divulgação PCRJ
Segundo a Polícia Civil, Fabrício é ex-braço direito de Marcus Vinicius Reis dos Santos, o "Fininho", considerado uma das lideranças da quadrilha na Muzema e em Rio das Pedras. A corporação informou ainda que a estrutura chefiada pelo suspeito mantinha conexões com milicianos que controlavam outras áreas da Zona Sudoeste, como o Campinho.
Investigação sobre o grupo miliciano
Em 2022, uma reunião entre suspeitos de integrar a organização foi interceptada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Na ocasião, os policiais prenderam membros e líderes dos núcleos criminosos.
Entre os detidos estavam Bruno Rodrigues Guarany de Carvalho, o "Skank", apontado à época como um dos chefes do grupo na Muzema, e André Silva Loback, ligado aos paramilitares do Fubá, no Campinho. Durante a ação, foram apreendidos três armas de fogo, carregadores, munições, celulares, uma motocicleta e dinheiro em espécie.
"Skank", que é ex-policial militar, já havia sido preso em 2018 em uma operação da Draco por integrar a milícia do Morro do Campinho. Posteriormente, ele migrou para o comando da comunidade vizinha.
Prisão
Fabrício foi capturado por agentes da 21ª DP (Bonsucesso). Ele responderá pelo crime previsto na Lei de Organização Criminosa.
A Polícia Civil destacou que a prisão faz parte das ações de combate a grupos armados e que as investigações continuam para apurar a participação dos envolvidos em outros crimes.
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