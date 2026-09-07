Fabricio já tinha contra si um mandado de prisão condenatório - Divulgação PCRJ

Fabricio já tinha contra si um mandado de prisão condenatório Divulgação PCRJ

Publicado 07/09/2026 09:17





Segundo a Polícia Civil, Fabrício é ex-braço direito de Marcus Vinicius Reis dos Santos, o "Fininho", considerado uma das lideranças da quadrilha na Muzema e em Rio das Pedras. A corporação informou ainda que a estrutura chefiada pelo suspeito mantinha conexões com milicianos que controlavam outras áreas da Zona Sudoeste, como o Campinho.



Investigação sobre o grupo miliciano



Em 2022, uma reunião entre suspeitos de integrar a organização foi interceptada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Na ocasião, os policiais prenderam membros e líderes dos núcleos criminosos.



Entre os detidos estavam



"Skank", que é ex-policial militar, já havia sido preso em 2018 em uma operação da Draco por integrar a milícia do Morro do Campinho. Posteriormente, ele migrou para o comando da comunidade vizinha.



Prisão



Fabrício foi capturado por agentes da 21ª DP (Bonsucesso). Ele responderá pelo crime previsto na Lei de Organização Criminosa.



A Polícia Civil destacou que a prisão faz parte das ações de combate a grupos armados e que as investigações continuam para apurar a participação dos envolvidos em outros crimes. Rio - Policiais civis prenderam, neste domingo (6), o chefe da milícia da Muzema e de Rio das Pedras, Fabrício Ferreira Godoi. Localizado em um apartamento de luxo na Freguesia, Zona Sudoeste do Rio, ele tinha contra si um mandado de prisão condenatório expedido pela Justiça pelo crime de organização criminosa.Segundo a Polícia Civil, Fabrício é ex-braço direito de Marcus Vinicius Reis dos Santos, o "Fininho", considerado uma das lideranças da quadrilha na Muzema e em Rio das Pedras. A corporação informou ainda que a estrutura chefiada pelo suspeito mantinha conexões com milicianos que controlavam outras áreas da Zona Sudoeste, como o Campinho.Em 2022, uma reunião entre suspeitos de integrar a organização foi interceptada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Na ocasião, os policiais prenderam membros e líderes dos núcleos criminosos.Entre os detidos estavam Bruno Rodrigues Guarany de Carvalho, o "Skank" , apontado à época como um dos chefes do grupo na Muzema, e André Silva Loback, ligado aos paramilitares do Fubá , no Campinho. Durante a ação, foram apreendidos três armas de fogo, carregadores, munições, celulares, uma motocicleta e dinheiro em espécie."Skank", que é ex-policial militar, já havia sido preso em 2018 em uma operação da Draco por integrar a milícia do Morro do Campinho. Posteriormente, ele migrou para o comando da comunidade vizinha.Fabrício foi capturado por agentes da 21ª DP (Bonsucesso). Ele responderá pelo crime previsto na Lei de Organização Criminosa.A Polícia Civil destacou que a prisão faz parte das ações de combate a grupos armados e que as investigações continuam para apurar a participação dos envolvidos em outros crimes.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa de Fabrício. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci