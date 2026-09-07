Uma faixa da Avenida Marechal Rondon chegou a ser interditada, mas não havia retenção no trânsitoDivulgação Centro de Operações
O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado por volta das 2h. A equipe recolheu o corpo às 5h54 e o encaminhou ao Instituto Médico-Legal Afrânio Peixoto (IML) do Centro.
O acidente provocou a interdição de uma faixa da Avenida Marechal Rondon e mobilizou a CET-Rio e a Polícia Militar. Apesar do bloqueio parcial, o trânsito seguiu sem retenções no trecho, mas os agentes orientam que os motoristas redobrem a atenção ao passar pelo local.
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