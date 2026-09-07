Uma faixa da Avenida Marechal Rondon chegou a ser interditada, mas não havia retenção no trânsito - Divulgação Centro de Operações

Uma faixa da Avenida Marechal Rondon chegou a ser interditada, mas não havia retenção no trânsitoDivulgação Centro de Operações

Publicado 07/09/2026 09:46





O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado por volta das 2h. A equipe recolheu o corpo às 5h54 e o encaminhou ao Instituto Médico-Legal Afrânio Peixoto (IML) do Centro.



O acidente provocou a interdição de uma faixa da Avenida Marechal Rondon e mobilizou a CET-Rio e a Polícia Militar. Apesar do bloqueio parcial, o trânsito seguiu sem retenções no trecho, mas os agentes orientam que os motoristas redobrem a atenção ao passar pelo local.

Rio - Um homem de 32 anos, ainda não identificado oficialmente, morreu em um acidente entre um carro e uma moto na Avenida Marechal Rondon, na altura da Rua Vitor Meireles, no Riachuelo, Zona Norte do Rio, na madrugada desta segunda-feira (7).O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado por volta das 2h. A equipe recolheu o corpo às 5h54 e o encaminhou ao Instituto Médico-Legal Afrânio Peixoto (IML) do Centro.O acidente provocou a interdição de uma faixa da Avenida Marechal Rondon e mobilizou a CET-Rio e a Polícia Militar. Apesar do bloqueio parcial, o trânsito seguiu sem retenções no trecho, mas os agentes orientam que os motoristas redobrem a atenção ao passar pelo local.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci