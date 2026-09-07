A Linha Amarela teve liberação parcial do tráfego, mas uma faixa seguiu interditada no trecho - Divulgação Centro de Operações

A Linha Amarela teve liberação parcial do tráfego, mas uma faixa seguiu interditada no trechoDivulgação Centro de Operações

Publicado 07/09/2026 10:17





O Corpo de Bombeiros, por meio do quartel do Méier, foi acionado às 9h04 para atender à ocorrência. O incêndio aconteceu após a praça de pedágio. Bombeiros e equipes da Lamsa, concessionária que administra a via, foram mobilizados para conter as chamas.



Após o fogo ser controlado, às 9h41, a via foi parcialmente liberada. Uma faixa, no entanto, permanece interditada.



O incidente provocou retenção no trânsito desde a altura da Estrada do Pau Ferro até o Túnel da Covanca, com lentidão também do fim da galeria até o pedágio. Os motoristas que trafegam pela região devem manter a atenção. Rio - Um ônibus pegou fogo na manhã desta segunda-feira (7) e interditou parcialmente a Linha Amarela, no sentido Fundão, na altura do pedágio. Não houve vítimas.O Corpo de Bombeiros, por meio do quartel do Méier, foi acionado às 9h04 para atender à ocorrência. O incêndio aconteceu após a praça de pedágio. Bombeiros e equipes da Lamsa, concessionária que administra a via, foram mobilizados para conter as chamas.Após o fogo ser controlado, às 9h41, a via foi parcialmente liberada. Uma faixa, no entanto, permanece interditada.O incidente provocou retenção no trânsito desde a altura da Estrada do Pau Ferro até o Túnel da Covanca, com lentidão também do fim da galeria até o pedágio. Os motoristas que trafegam pela região devem manter a atenção.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci