Agressões aconteceram durante partida de futebolReprodução

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Fred Vidal
Um professor de Educação Física foi agredido por alunos durante uma partida de futsal realizada no Ícone Colégio e Curso, na Taquara, Zona Sudoeste do Rio, na terça-feira (15). O episódio aconteceu durante o evento de interclasse da instituição e foi registrado em vídeos que passaram a circular nas redes sociais.
Segundo relatos sobre o caso, o tumulto começou após o professor, que atuava como árbitro da partida, marcar uma falta durante o jogo. A decisão teria provocado a reação de um grupo de estudantes. Nas imagens divulgadas, o docente aparece cercado pelos alunos durante a confusão, enquanto funcionários da escola tentam intervir.
A ocorrência está sendo investigada pela 32ª DP (Taquara). De acordo com a Polícia Civil, os agentes realizam diligências para esclarecer as circunstâncias do episódio.
Após a confusão, o Ícone Colégio e Curso informou que os estudantes diretamente envolvidos foram suspensos das atividades escolares. Em nota, a instituição classificou o episódio como um caso de indisciplina e afirmou que a equipe de liderança atuou imediatamente para conter a situação e restabelecer a ordem.
A escola também informou que o caso foi encaminhado ao Conselho Geral da instituição, responsável pela análise disciplinar. O objetivo é avaliar as circunstâncias que levaram ao episódio e definir as sanções definitivas que poderão ser aplicadas aos alunos envolvidos. A condução do ocorrido por parte da liderança da escola também será analisada.
O colégio afirmou ainda que o caso será formalmente comunicado ao Conselho Tutelar, para o acompanhamento das providências consideradas cabíveis.
Em relação aos vídeos que circulam nas redes sociais, a instituição ressaltou a necessidade de preservar a imagem, a identidade e a dignidade de crianças e adolescentes. O colégio citou ainda dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei 14.811/2024, que ampliou mecanismos de proteção de menores em situações de violência e ilícitos.
Na nota, o Ícone lamentou o ocorrido e declarou que pretende conduzir a apuração com seriedade e transparência. A instituição também afirmou que, ao longo de seus 12 anos de existência, não adota postura de tolerância diante de atos de indisciplina e que a prioridade é manter um ambiente seguro e respeitoso para alunos, professores, funcionários e famílias.