Agentes do BPVE com o veículoDivulgação / PMERJ
De acordo com a corporação, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram alertados por um usuário da via sobre um roubo de carga em andamento. Os policiais então deram início à busca pelo veículo e encontraram o caminhão nas proximidades da estação do BRT Piscinão de Ramos.
Com a aproximação da equipe, o criminoso que conduzia o roubo saltou da cabine e fugiu a pé quando percebeu que era seguido pelos agentes.
A carga, avaliada em cerca de R$ 800 mil, foi recuperada integralmente e preservada intacta. Os policiais também conseguiram libertar, em segurança, o motorista, que expressou gratidão ao trabalho da equipe. “Agradeço ao BPVE por ter evitado o furto da carga da minha carreta”, disse ele em vídeo publicado pela corporação nas redes sociais.
Roubo frustrado em Duque de Caxias
De acordo com a corporação, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) realizavam patrulhamento preventivo na Avenida Trinta e Um de Março, no bairro Parque Paulista, quando flagraram dois suspeitos tentando roubar os pertences e a motocicleta de um homem.
Os policiais conseguiram alcançar um adolescente de 17 anos. Com ele, os agentes encontraram um simulacro de pistola. Durante a ação, a equipe também apreendeu duas motocicletas. Um dos veículos tinha a placa clonada. A ocorrência foi encaminhada à 62ª DP (Imbariê).
Casos semelhantes
No dia 10 de setembro, um motorista e um ajudante foram mantidos como reféns durante o roubo de um caminhão que transportava uma carga frigorífica avaliada em cerca de R$ 29 mil, também em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os agentes recuperaram o conteúdo de forma intacta.
Apesar disso, um levantamento da Polícia Militar, divulgado em 3 de setembro, apontou que o índice de roubos de carga sofreu a maior queda, em um mês de agosto, em um período de 26 anos. Os roubos de rua, que correspondem à somatória de delitos praticados contra pedestres, celulares e veículos, apresentaram o maior declínio, para o mesmo mês, desde o ano de 2005.
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