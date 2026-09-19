Agentes do BPVE com o veículo - Divulgação / PMERJ

Agentes do BPVE com o veículoDivulgação / PMERJ

Publicado 19/09/2026 08:05





De acordo com a corporação, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram alertados por um usuário da via sobre um roubo de carga em andamento. Os policiais então deram início à busca pelo veículo e encontraram o caminhão nas proximidades da estação do BRT Piscinão de Ramos.



Com a aproximação da equipe, o criminoso que conduzia o roubo saltou da cabine e fugiu a pé quando percebeu que era seguido pelos agentes.



A carga, avaliada em cerca de R$ 800 mil, foi recuperada integralmente e preservada intacta. Os policiais também conseguiram libertar, em segurança, o motorista, que expressou gratidão ao trabalho da equipe. “Agradeço ao BPVE por ter evitado o furto da carga da minha carreta”, disse ele em vídeo publicado pela corporação nas redes sociais. A Polícia Militar frustrou um roubo de carga de sardinhas enlatadas na Avenida Brasil , na pista sentido Centro, altura da Penha, Zona Norte do Rio. A ocorrência aconteceu na noite desta sexta-feira (18).De acordo com a corporação, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram alertados por um usuário da via sobre um roubo de carga em andamento. Os policiais então deram início à busca pelo veículo e encontraram o caminhão nas proximidades da estação do BRT Piscinão de Ramos.Com a aproximação da equipe, o criminoso que conduzia o roubo saltou da cabine e fugiu a pé quando percebeu que era seguido pelos agentes.A carga, avaliada em cerca de R$ 800 mil, foi recuperada integralmente e preservada intacta. Os policiais também conseguiram libertar, em segurança, o motorista, que expressou gratidão ao trabalho da equipe. “Agradeço ao BPVE por ter evitado o furto da carga da minha carreta”, disse ele em vídeo publicado pela corporação nas redes sociais.

Roubo frustrado em Duque de Caxias



Segundo a Polícia Militar, um outro roubo também foi frustrado com a ação dos agentes, desta vez em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite desta sexta-feira. A ação resultou na apreensão de um adolescente.



De acordo com a corporação, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) realizavam patrulhamento preventivo na Avenida Trinta e Um de Março, no bairro Parque Paulista, quando flagraram dois suspeitos tentando roubar os pertences e a motocicleta de um homem.



Os policiais conseguiram alcançar um adolescente de 17 anos. Com ele, os agentes encontraram um simulacro de pistola. Durante a ação, a equipe também apreendeu duas motocicletas. Um dos veículos tinha a placa clonada. A ocorrência foi encaminhada à 62ª DP (Imbariê).

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