Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) localizaram o veículo no Parque Beira-Mar - Divulgação / PMERJ

Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) localizaram o veículo no Parque Beira-MarDivulgação / PMERJ

Publicado 10/09/2026 11:11

Um motorista e um ajudante foram mantidos como reféns, nesta quinta-feira (10), durante o roubo de um caminhão que transportava uma carga frigorífica avaliada em cerca de R$ 29 mil, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.





De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam um alerta disseminado pela rede de rádio sobre o roubo de um caminhão com as vítimas dentro. Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) localizaram o veículo no Parque Beira-Mar.



Ao notarem a aproximação das equipes, os criminosos fugiram, abandonando a carga frigorífica intacta e libertando as vítimas nas imediações da Comunidade Vila Operária. A ocorrência foi encaminhada à delegacia da região. LEIA MAIS! Operação prende dois criminosos e apreende dois menores em Jacarepaguá De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam um alerta disseminado pela rede de rádio sobre o roubo de um caminhão com as vítimas dentro. Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) localizaram o veículo no Parque Beira-Mar.Ao notarem a aproximação das equipes, os criminosos fugiram, abandonando a carga frigorífica intacta e libertando as vítimas nas imediações da Comunidade Vila Operária. A ocorrência foi encaminhada à delegacia da região.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.