Um motorista e um ajudante foram mantidos como reféns, nesta quinta-feira (10), durante o roubo de um caminhão que transportava uma carga frigorífica avaliada em cerca de R$ 29 mil, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam um alerta disseminado pela rede de rádio sobre o roubo de um caminhão com as vítimas dentro. Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) localizaram o veículo no Parque Beira-Mar.
Ao notarem a aproximação das equipes, os criminosos fugiram, abandonando a carga frigorífica intacta e libertando as vítimas nas imediações da Comunidade Vila Operária. A ocorrência foi encaminhada à delegacia da região.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.
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