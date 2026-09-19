Homem furtou mais de R$ 7 mil em bijuterias e itens de cuidados pessoaisDivulgação / Força Municipal
De acordo com a assessoria de comunicação da corporação, uma equipe fazia patrulhamento de rotina no bairro quando se deparou com um grupo de pessoas perseguindo um homem que carregava duas sacolas. Durante a tentativa de alcançar o criminoso, os populares gritavam “pega ladrão”.
Na fuga, o homem abandonou o material furtado e pulou o muro da estação ferroviária de Campo Grande. Ele tentou escapar pela linha férrea, mas os agentes o alcançaram e fizeram a prisão em flagrante.
No local, uma funcionária do estabelecimento reconheceu o criminoso como autor do furto. Ela relatou que ele participou da ação na companhia de duas mulheres, que não foram localizadas.
Câmeras de segurança da loja flagraram parte da ação do grupo criminoso. Nas imagens, um homem, de camisa branca, fica parado ao lado de uma mulher, de camiseta rosa, segurando algumas sacolas enquanto ela pegava as mercadorias das prateleiras e entregava para ele.
É possível observar, inclusive, que o estabelecimento estava cheio no momento da ação. A movimentação de clientes não inibiu o furto.
Segundo a Força Municipal, ao todo, foram recuperados o correspondente a R$ 7.560,00 em mercadorias, incluindo bijuterias e itens de cuidado pessoal. Os agentes encaminharam o homem à 35ª DP (Campo Grande), onde permaneceu detido.
Índices de roubo diminuem com atuação da Força Municipal
Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), houve redução nos registros de roubos e furtos de celulares e contra pedestres em locais e horários que contam com a presença dos agentes. O policiamento começou a ser implantado de forma gradual em março deste ano, com a definição dos pontos de atuação baseada em manchas criminais e estatísticas.
Até o momento, os perímetros de atuação da Força Municipal são: Jardim de Alah; Rodoviária do Rio, Terminal Gentileza e Estação Leopoldina; Avenida Presidente Vargas, Campo de Santana, Central do Brasil e Cinelândia; Campo Grande, entre a Estação de Trem e o Calçadão; São Francisco Xavier e Afonso Pena; Rua Lauro Müller, Rua General Severiano e Avenida Venceslau Brás; Metrô Botafogo, Rua São Clemente e Rua Voluntários da Pátria; Praia de Botafogo e Rua Marquês de Abrantes; Bangu, entre o Calçadão e o Bangu Shopping; Estação Méier e Cachambi; Terminal Jardim Oceânico e Praça do Ó; Avenida Ayrton Senna e Avenida das Américas; e Freguesia e Jacarepaguá. A meta é ter agentes em ao menos 22 locais do município até o fim de 2026.
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