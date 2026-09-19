Homem furtou mais de R$ 7 mil em bijuterias e itens de cuidados pessoais - Divulgação / Força Municipal

Homem furtou mais de R$ 7 mil em bijuterias e itens de cuidados pessoaisDivulgação / Força Municipal

Publicado 19/09/2026 14:18





De acordo com a assessoria de comunicação da corporação, uma equipe fazia patrulhamento de rotina no bairro quando se deparou com um grupo de pessoas perseguindo um homem que carregava duas sacolas. Durante a tentativa de alcançar o criminoso, os populares gritavam “pega ladrão”.



Na fuga, o homem abandonou o material furtado e pulou o muro da estação ferroviária de Campo Grande. Ele tentou escapar pela linha férrea, mas os agentes o alcançaram e fizeram a prisão em flagrante.



No local, uma funcionária do estabelecimento reconheceu o criminoso como autor do furto. Ela relatou que ele participou da ação na companhia de duas mulheres, que não foram localizadas.



Câmeras de segurança da loja flagraram parte da ação do grupo criminoso. Nas imagens, um homem, de camisa branca, fica parado ao lado de uma mulher, de camiseta rosa, segurando algumas sacolas enquanto ela pegava as mercadorias das prateleiras e entregava para ele.



É possível observar, inclusive, que o estabelecimento estava cheio no momento da ação. A movimentação de clientes não inibiu o furto.



Segundo a Força Municipal, ao todo, foram recuperados o correspondente a R$ 7.560,00 em mercadorias, incluindo bijuterias e itens de cuidado pessoal. Os agentes encaminharam o homem à 35ª DP (Campo Grande), onde permaneceu detido. Um homem foi preso em flagrante por furto a um estabelecimento comercial localizado em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, por agentes da Força Municipal , nesta sexta-feira (18). Ele, que não teve a identidade divulgada, aparece em imagens de câmeras de segurança pegando diversos produtos, principalmente bijuterias.De acordo com a assessoria de comunicação da corporação, uma equipe fazia patrulhamento de rotina no bairro quando se deparou com um grupo de pessoas perseguindo um homem que carregava duas sacolas. Durante a tentativa de alcançar o criminoso, os populares gritavam “pega ladrão”.Na fuga, o homem abandonou o material furtado e pulou o muro da estação ferroviária de Campo Grande. Ele tentou escapar pela linha férrea, mas os agentes o alcançaram e fizeram a prisão em flagrante.No local, uma funcionária do estabelecimento reconheceu o criminoso como autor do furto. Ela relatou que ele participou da ação na companhia de duas mulheres, que não foram localizadas.Câmeras de segurança da loja flagraram parte da ação do grupo criminoso. Nas imagens, um homem, de camisa branca, fica parado ao lado de uma mulher, de camiseta rosa, segurando algumas sacolas enquanto ela pegava as mercadorias das prateleiras e entregava para ele.É possível observar, inclusive, que o estabelecimento estava cheio no momento da ação. A movimentação de clientes não inibiu o furto.Segundo a Força Municipal, ao todo, foram recuperados o correspondente a R$ 7.560,00 em mercadorias, incluindo bijuterias e itens de cuidado pessoal. Os agentes encaminharam o homem à 35ª DP (Campo Grande), onde permaneceu detido.

Índices de roubo diminuem com atuação da Força Municipal

