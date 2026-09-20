Segundo andar deste e do imóvel vizinho precisarão ser demolidos - Reprodução/Redes sociais

Segundo andar deste e do imóvel vizinho precisarão ser demolidosReprodução/Redes sociais

Publicado 20/09/2026 10:36

A Defesa Civil municipal interditou o casarão de dois andares que desabou e atingiu mãe e filha , neste sábado (19), na Rua Cosme Velho, número 370, em Cosme Velho, na Zona Sul do Rio. O segundo andar do imóvel ao lado também precisou ser isolado.

De acordo com o órgão, o segundo andar dos dois imóveis precisarão ser demolidos. A Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva) e a Comlurb já foram acionadas para a derrubada e remoção dos escombros.

Por meio de nota, a Defesa Civil informou que já havia realizado três vistorias no casarão antes do desabamento. Desde 2023, o proprietário do imóvel já havia sido orientado a realizar uma obra de recuperação. Em 2025, outras duas vistorias foram realizadas, e indicaram que as obras não haviam sido realizadas pelo proprietário, e o imóvel foi interditado.

“A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano já havia intimado o proprietário a realizar a recuperação do casarão, inclusive da sua fachada”, disse a pasta.

Ainda neste sábado, a Prefeitura do Rio anunciou que vai desapropriar o terreno do imóvel que desabou. A medida deve ser publicada no Diário Oficial do município nesta segunda-feira (22).

“Precisamos evitar cenas como a de hoje, causadas pela falta de preservação e de responsabilidade dos proprietários. É papel da Prefeitura intervir, desapropriar e levar esses imóveis a leilão público, para que ganhem um novo destino e voltem a servir à população. Por isso, publicaremos, na segunda-feira, no Diário Oficial, os decretos de desapropriação do imóvel que desabou, da Casa Portinari, do outro lado da rua, e do Solar dos Abacaxis. Esse será o primeiro bloco de imóveis da região, e faremos também uma nova leva de desapropriações no Centro Histórico”, afirmou o prefeito Eduardo Cavaliere no local.

Na manhã deste sábado, uma mulher de 43 anos e a filha, de 2, ficaram feridas ao serem atingidas pelos escombros do casarão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul, com ferimentos moderados. Não há informações sobre seus estados de saúde atuais.

Segundo a Associação dos Moradores do Cosme Velho, diversos alertas para o risco de queda do casarão já haviam sido feitos anteriormente para a Prefeitura do Rio. Em um ofício, enviado em março deste ano, a instituição deu detalhes do estado em que o imóvel se encontrava.

"Localizadas na rua Cosme Velho, duas construções contíguas, onde funcionou por muitos anos, no número 362, a Panificação Rainha e, no número 370, um casarão de 2 andares, que era utilizado como casa de cômodos. Ambas estão abandonadas, com diversas infiltrações, emboço descolando nas fachadas, esquadrias danificadas e telhados podendo ruir devido a grande quantidade de plantas que estão proliferando no local. Visto seu péssimo estado de conservação, foi colocada uma faixa de interdição da Defesa Civil. Entretanto, como a calçada é muito estreita, os transeuntes não têm como desviar e passar por um local mais seguro", disse.

