Além do granizo, o município registrou duas ocorrências relacionadas às condições meteorológicasFoto: Reprodução Rede Social

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Douglas Smmithy
Teresópolis registrou chuva de granizo em diferentes bairros durante a passagem da instabilidade meteorológica pelo município. De acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil na manhã desta quarta-feira (16), houve registros do fenômeno no Alto, Granja Guarani, Meudon, Comari, Santa Cecília e Barroso.

A Defesa Civil havia emitido, às 18h32 de terça-feira (15), alerta para a possibilidade de chuva moderada a forte, acompanhada de raios e granizo. O aviso também foi encaminhado à população pelo sistema IDAP SMS, às 18h38. Sirenes foram acionadas com aviso sobre a possibilidade de chuva.

Além do granizo, o município registrou duas ocorrências relacionadas às condições meteorológicas. No bairro Fonte Santa, houve um deslizamento de terra. Já na Beira Linha, equipes realizaram uma vistoria estrutural.

Além do granizo, o município registrou duas ocorrências relacionadas às condições meteorológicas - Foto: Divulgação
Além do granizo, o município registrou duas ocorrências relacionadas às condições meteorológicasFoto: Divulgação
Chuva acumulada
Os maiores volumes de chuva registrados nas 12 horas anteriores à elaboração do boletim foram medidos em São Pedro, com 21,32 milímetros, seguido por Coréia, com 19 mm; Parnaso, com 17,8 mm; e Corta Vento e Rosário, ambos com 15,2 mm.

Apesar da chuva, a Defesa Civil informou que não houve registro de pontos de alagamento no município.

O órgão permanece monitorando as condições meteorológicas, os índices pluviométricos e as ocorrências registradas em Teresópolis.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelos telefones 0800 202 1066 e 3644-6408.
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Além do granizo, o município registrou duas ocorrências relacionadas às condições meteorológicas
Além do granizo, o município registrou duas ocorrências relacionadas às condições meteorológicas