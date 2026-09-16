Além do granizo, o município registrou duas ocorrências relacionadas às condições meteorológicasFoto: Reprodução Rede Social
A Defesa Civil havia emitido, às 18h32 de terça-feira (15), alerta para a possibilidade de chuva moderada a forte, acompanhada de raios e granizo. O aviso também foi encaminhado à população pelo sistema IDAP SMS, às 18h38. Sirenes foram acionadas com aviso sobre a possibilidade de chuva.
Além do granizo, o município registrou duas ocorrências relacionadas às condições meteorológicas. No bairro Fonte Santa, houve um deslizamento de terra. Já na Beira Linha, equipes realizaram uma vistoria estrutural.
Os maiores volumes de chuva registrados nas 12 horas anteriores à elaboração do boletim foram medidos em São Pedro, com 21,32 milímetros, seguido por Coréia, com 19 mm; Parnaso, com 17,8 mm; e Corta Vento e Rosário, ambos com 15,2 mm.
Apesar da chuva, a Defesa Civil informou que não houve registro de pontos de alagamento no município.
O órgão permanece monitorando as condições meteorológicas, os índices pluviométricos e as ocorrências registradas em Teresópolis.
Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelos telefones 0800 202 1066 e 3644-6408.
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