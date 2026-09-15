Casal suspeito foi conduzido à 110ª DP de TeresópolisReprodução IG 110DP
Casal é preso suspeito de maus-tratos contra crianças em Teresópolis
Polícia encontrou imóvel em condições insalubres no 3º Distrito; Conselho Tutelar foi acionado
Corrida gratuita movimenta 800 atletas em Teresópolis
Serra Noroeste Run aconteceu neste domingo (13) no centro da cidade; mais de meia tonelada de mantimentos foram arrecadados para instituições sociais
Teresópolis tem três ocorrências sem vítimas após chuvas do fim de semana
Maiores volumes de chuva acumulados nas últimas seis horas foram registrados em São Pedro, com 19,5 milímetros
Homem é assassinado a tiros em Santa Rita, em Teresópolis
Vítima, de aproximadamente 30 a 35 anos, foi encontrada morta próximo a uma motocicleta neste domingo (13)
Concurso de vídeos de estudantes entra em votação popular em Teresópolis
Público poderá escolher entre 15 produções de alunos da rede municipal até domingo (20)
Novo decreto muda demolição de imóveis em áreas de risco em Teresópolis
Medida integra sete secretarias e prevê cinco dias para demolição voluntária após a emissão da ordem oficial
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