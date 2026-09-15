Casal suspeito foi conduzido à 110ª DP de Teresópolis - Reprodução IG 110DP

Casal suspeito foi conduzido à 110ª DP de TeresópolisReprodução IG 110DP

Publicado 15/09/2026 07:42

Um homem e uma mulher foram presos nesta segunda-feira (14), em Teresópolis, suspeitos de maus-tratos contra duas crianças, de 1 e 3 anos. A ocorrência foi registrada em uma residência localizada no bairro da Prata, no 3º distrito do município.

Segundo informações da 110ª Delegacia de Polícia, os agentes chegaram ao imóvel após uma denúncia sobre as condições em que as crianças estariam vivendo. Durante a averiguação, os policiais encontraram o local em condições consideradas insalubres, com roupas e fraldas espalhadas pelos cômodos, alimentos mofados e em decomposição, além de lixo e sujeira.

Na cozinha, ainda de acordo com a polícia, havia forte odor e grande quantidade de moscas. O banheiro apresentava urina e sujeira no chão.

A investigação apontou também que as crianças não frequentavam creche e se alimentavam de quentinhas.

Diante da situação, o Conselho Tutelar e a perícia foram acionados. O casal foi conduzido à delegacia e permaneceu preso à disposição da Justiça.

A ocorrência foi registrada pela 110ª DP. As circunstâncias do caso seguem sendo investigadas pelas autoridades.