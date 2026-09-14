Vítima morreu no local - Cacau Repórter

Vítima morreu no localCacau Repórter

Publicado 14/09/2026 08:04

Um homem, com idade estimada entre 30 e 35 anos, foi assassinado a tiros na noite deste domingo (13), na localidade de Santa Rita, no interior de Teresópolis. O corpo foi encontrado próximo a uma motocicleta.

Segundo as primeiras informações, dois homens teriam chegado ao local em uma motocicleta. Um deles desceu do veículo e efetuou disparos contra a vítima, que morreu ainda no local. Após o crime, os suspeitos fugiram.

Equipes do 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM), incluindo policiais do policiamento ostensivo e agentes do setor de inteligência (P2), foram acionadas e fizeram o isolamento da área.

A Polícia Civil realizou a perícia no local e recolheu cápsulas de projéteis. Os investigadores trabalham para identificar os autores e esclarecer a motivação do homicídio. Imagens de câmeras de segurança da região também poderão ser analisadas para auxiliar na investigação.

Até o momento, ninguém foi preso.