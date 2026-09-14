Vítima morreu no localCacau Repórter

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Jannaina Costa
Um homem, com idade estimada entre 30 e 35 anos, foi assassinado a tiros na noite deste domingo (13), na localidade de Santa Rita, no interior de Teresópolis. O corpo foi encontrado próximo a uma motocicleta.
Segundo as primeiras informações, dois homens teriam chegado ao local em uma motocicleta. Um deles desceu do veículo e efetuou disparos contra a vítima, que morreu ainda no local. Após o crime, os suspeitos fugiram.
Equipes do 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM), incluindo policiais do policiamento ostensivo e agentes do setor de inteligência (P2), foram acionadas e fizeram o isolamento da área.
A Polícia Civil realizou a perícia no local e recolheu cápsulas de projéteis. Os investigadores trabalham para identificar os autores e esclarecer a motivação do homicídio. Imagens de câmeras de segurança da região também poderão ser analisadas para auxiliar na investigação.
Até o momento, ninguém foi preso.
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