A apreensão representa uma das maiores ações recentes de retirada de entorpecentes de circulação realizadas pelo 30º BPM no município - 30BPM

A apreensão representa uma das maiores ações recentes de retirada de entorpecentes de circulação realizadas pelo 30º BPM no município30BPM

Publicado 10/09/2026 07:42

Cerca de 8 mil pinos de cocaína, totalizando aproximadamente 48 quilos da droga, foram apreendidos pelo 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM) durante uma ação realizada na madrugada desta quarta-feira (9), em Teresópolis.

Segundo a Polícia Militar, equipes do PATAMO receberam informações de que uma carga de entorpecentes estaria sendo transportada da região da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, com destino ao bairro do Rosário, em Teresópolis.

A partir das informações, os policiais realizaram uma abordagem a um veículo na Avenida Rotariana. Durante a revista, encontraram a carga de cocaína, distribuída em aproximadamente 8 mil pinos.

Ainda de acordo com a corporação, as embalagens tinham uma inscrição associada a uma facção criminosa. O veículo utilizado no transporte também foi apreendido.

Prisão

O suspeito que estava no veículo foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde o caso foi registrado e a ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Civil.

A apreensão representa uma das maiores ações recentes de retirada de entorpecentes de circulação realizadas pelo 30º BPM no município.