A apreensão representa uma das maiores ações recentes de retirada de entorpecentes de circulação realizadas pelo 30º BPM no município30BPM
30º BPM apreende cerca de 8 mil pinos de cocaína em Teresópolis
Estimada em 48 quilos, droga teria saído da Penha, na Zona Norte do Rio, com destino ao bairro do Rosário; um homem foi preso
Entrega de kits da Serra Noroeste Run será no Sincomércio Teresópolis
Prova acontece neste domingo (13), com corrida de 5 km, caminhada e provas infantis; cerca de 800 participantes estão inscritos
Eleitor de Teresópolis já pode conferir onde vai votar
38ª Zona Eleitoral reúne 32 locais de votação; consulta individual também está disponível pelo e-Título e pelo site do TSE
PATAMO apreende mais de 4,3 kg de drogas com apoio de cão farejador em Teresópolis
Operação no Pimentel, em São Pedro, resultou na apreensão de crack, maconha e cocaína; material foi encaminhado à 110ª DP
Feso Pro Arte abre exposição de obras têxteis no dia 12 de setembro
Gratuita, mostra "Linhagens: ecologias do tecer" reúne trabalhos têxteis e diferentes experiências artísticas que exploram ancestralidade, memória, natureza, território e formas de pertencimento
Três fontes estão impróprias para consumo em Teresópolis
Granja Guarani, Taumaturgo e Tijuca não foram aprovadas por análise microbiológica da água
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