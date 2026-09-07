Silviane Lopes e Marcia Moraes, curadoras e organizadoras da exposição "Linhagens: ecologias do tecer". - Divulgação Feso Pro Arte

Silviane Lopes e Marcia Moraes, curadoras e organizadoras da exposição "Linhagens: ecologias do tecer".Divulgação Feso Pro Arte

Publicado 07/09/2026 17:03

O Centro Cultural Feso Pro Arte recebe, de 12 de setembro a 2 de novembro, a exposição coletiva “Linhagens: ecologias do tecer”. A mostra reúne trabalhos têxteis e diferentes experiências artísticas que exploram ancestralidade, memória, natureza, território e formas de pertencimento.

Com curadoria e organização de Silviane Lopes, do Atelier Têxtil da Feso Pro Arte, e Marcia Moraes, do Movimento Cartografias Têxteis, a exposição propõe reflexões sobre as conexões entre seres humanos, natureza e memória. O bordado, a tecelagem e outras manifestações têxteis aparecem como gestos de colaboração, cuidado e construção de vínculos.

A mostra contará com obras produzidas durante uma residência artística realizada em Teresópolis, trabalhos selecionados por chamada aberta e peças do acervo do Movimento Cartografias Têxteis. Participam, entre outros, tecelãs do curso livre de Tecelagem da Feso Pro Arte, o Projeto Música para Juventude, o LabConatus UFF, o Cor.Po - FAU/UFJF e o Terecircular.

A programação também inclui “Voejos – uma cartografia da vida”, do Coletivo Arani; “Mulheres Árvores”, da artista visual Nath Oliveira; e “As Terezas”, instalação interativa que aborda o feminino, a memória e o pertencimento.

Abertura e seminário

A abertura, no dia 11 de setembro, será restrita a convidados e contará com o lançamento do livro “Contos em Fios”, de Ana Maria de Andrade, com ilustrações de artistas convidados.

No dia 12 de setembro, das 14h às 19h, o Salão Nobre do Centro Cultural Feso Pro Arte recebe o seminário “Tramas abertas: juntando linhas, deixando pontas”. O encontro reunirá artistas, pesquisadores, educadores e representantes dos projetos envolvidos na exposição, incluindo Teresa Eça, presidente da APECV e coordenadora do Movimento Cartografias Têxteis, com participação on-line.

Para Silviane Lopes, a arte pode despertar sentimentos e reflexões, além de contribuir para o debate sobre questões socioambientais e ecológicas. A pesquisadora desenvolve, desde 1999, trabalhos relacionados à tecelagem na Feso Pro Arte.

Serviço

Exposição “Linhagens: ecologias do tecer”

Período: 12 de setembro a 2 de novembro de 2026

Horários: quarta a sexta-feira, das 10h às 20h; sábado, das 11h às 16h

Local: Centro Cultural Feso Pro Arte — Rua Gonçalo de Castro, 85, Alto, Teresópolis

Curadoria e organização: Marcia Moraes e Silviane Lopes

Visitação: gratuita e aberta ao público

Seminário “Tramas abertas: juntando linhas, deixando pontas”

Data: 12 de setembro de 2026

Horário: das 14h às 19h

Local: Salão Nobre do Centro Cultural Feso Pro Arte