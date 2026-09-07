Silviane Lopes e Marcia Moraes, curadoras e organizadoras da exposição "Linhagens: ecologias do tecer".Divulgação Feso Pro Arte
Período: 12 de setembro a 2 de novembro de 2026
Horários: quarta a sexta-feira, das 10h às 20h; sábado, das 11h às 16h
Local: Centro Cultural Feso Pro Arte — Rua Gonçalo de Castro, 85, Alto, Teresópolis
Curadoria e organização: Marcia Moraes e Silviane Lopes
Visitação: gratuita e aberta ao público
Data: 12 de setembro de 2026
Horário: das 14h às 19h
Local: Salão Nobre do Centro Cultural Feso Pro Arte
Feso Pro Arte abre exposição de obras têxteis no dia 12 de setembro
Gratuita, mostra "Linhagens: ecologias do tecer" reúne trabalhos têxteis e diferentes experiências artísticas que exploram ancestralidade, memória, natureza, território e formas de pertencimento
Três fontes estão impróprias para consumo em Teresópolis
Granja Guarani, Taumaturgo e Tijuca não foram aprovadas por análise microbiológica da água
Teresópolis tem programação diversificada para o feriadão de 7 de setembro
Eventos culturais, gastronomia, música, exposição de carros antigos e atividades ao ar livre estão entre as opções para moradores e turistas aproveitarem a esticadinha na cidade
Paes caminha com a primeira-dama de Teresópolis, candidata a deputada estadual
Ao lado de Cláudia Vasconcellos, também participaram do ato o candidato ao senado pelo partido, Pedro Paulo, e o Prefeito Leonardo Vasconcellos
Motociclista é preso com veículo adulterado após manobra perigosa em Teresópolis
Homem foi flagrado empinando a moto em via pública e, durante a abordagem, policiais identificaram placa artesanal e numeração do motor incompatível
Teatro Feso recebe grandes intérpretes da música de concerto no dia 5 de setembro
Pianista Simone Leitão, violinista Thierry de Lucas e violoncelista estoniano Aare Tammesalu apresentam obras de Guerra-Peixe e Mendelssohn
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.