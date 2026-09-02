A primeira-dama e candidata a deputada estadual Cláudia Vasconellos, o ex-prefeito do Rio e candidato a governador, Eduardo Paes (ao centro), e o Prefeito Leonardo Vasconcellos (à direita).Divulgação PSD
O ponto de encontro foi na Rodoviária da cidade, no bairro da Várzea, no final da tarde. O grupo seguii até a Calçada da Fama, importante ponto comercial teresopolitano.
Cláudia, que estreia nas urnas nesta eleição, foi a escolhida para 'herdar' o antigo número político do atual prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere (PSD), o 55001, quando o psdista conquistou a vaga na Alerj em 2022.
Na mesma eleição, Leonardo fez cerca de 30 mil votos pelo União Brasil, mas abriu mão do cargo para assumir a Prefeitura na cidade da Imperatriz, em 2025. Agora, quer eleger Cláudia e contar com apoio na bancada estadual para a cidade.
"Precisamos de nomes que façam a diferença na Alerj e tenham olhar social. Estou pronta para a missão", ressalta Cláudia Vasconcellos, que tem origem humilde.
Paes caminha com a primeira-dama de Teresópolis, candidata a deputada estadual
Ao lado de Cláudia Vasconcellos, também participaram do ato o candidato ao senado pelo partido, Pedro Paulo, e o Prefeito Leonardo Vasconcellos
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