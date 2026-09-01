Peças são inspiradas na história e na cultura locaisMônica Deluqui
Serviço
Exposição: Teresópolis: Território e Pertencimento
Local: Casa de Cultura de Teresópolis
Período: 5 a 19 de setembro de 2026
Horários: De segunda a sexta, das 10h às 18h; sábados, das 10h às 17h; domingos, fechado. Excepcionalmente no dia 6 de setembro, a visitação será das 10h às 13h.
Entrada: Gratuita
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