Peças são inspiradas na história e na cultura locais - Mônica Deluqui

Peças são inspiradas na história e na cultura locaisMônica Deluqui

Publicado 01/09/2026 16:56

A Casa de Cultura de Teresópolis recebe, entre os dias 5 e 19 de setembro, a exposição “Teresópolis: Território e Pertencimento”, uma mostra que propõe um passeio pela história, cultura e identidade do município por meio de objetos, artesanatos, lembranças e souvenirs. A entrada é gratuita.

A exposição reúne peças inspiradas em diferentes aspectos que ajudam a contar a história e a construir a identidade de Teresópolis. O percurso começa pela própria relação afetiva dos moradores com a cidade, suas memórias e o sentimento de pertencimento ao território.

A mostra também aborda os povos que contribuíram para a formação da região, destacando referências indígenas, africanas e portuguesas, além da presença dos padroeiros Santo Antônio e Santa Teresa na história e na religiosidade local.

Entre os temas abordados estão ainda os atrativos do município, como sua arquitetura e pontos conhecidos da cidade, incluindo o Quiosque das Lendas, a Granja Comary, sede da CBF, e o Borboletário, além de outros espaços que fazem parte do cotidiano e da memória de Teresópolis.

As montanhas e paisagens da Serra também ganham destaque na exposição, com referências ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos e às diferentes áreas naturais que caracterizam o município. A cultura local aparece por meio da religiosidade, dos azulejos e de personalidades que marcaram a história da cidade.

A biodiversidade da região, representada por sua fauna e flora, integra o percurso, assim como a produção regional. Produtos como cogumelos, lúpulo, vinho, poncã e legumes ajudam a apresentar a diversidade econômica e produtiva da região serrana.

A proposta é oferecer aos moradores e visitantes uma experiência afetiva de reconhecimento do território, reunindo diferentes elementos que fazem parte da história, da cultura e das características de Teresópolis.

A mostra “Teresópolis: Território e Pertencimento” é uma iniciativa da psicóloga e empreendedora cultural Mônica Deluqui, idealizada a partir de seu trabalho de valorização da cultura, da história e da identidade local. A proposta reúne arte, memória e economia criativa para fortalecer o sentimento de pertencimento e incentivar a produção de peças que traduzam as referências e os símbolos de Teresópolis.



Serviço

Exposição: Teresópolis: Território e Pertencimento

Local: Casa de Cultura de Teresópolis

Período: 5 a 19 de setembro de 2026

Horários: De segunda a sexta, das 10h às 18h; sábados, das 10h às 17h; domingos, fechado. Excepcionalmente no dia 6 de setembro, a visitação será das 10h às 13h.

Entrada: Gratuita