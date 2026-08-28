Patrimônio cultural e imaterial de Teresópolis, o grupo Quintal do Céu se apresenta no sábado (29), às 17h - Acervo Grupo

Patrimônio cultural e imaterial de Teresópolis, o grupo Quintal do Céu se apresenta no sábado (29), às 17hAcervo Grupo

Publicado 28/08/2026 12:33

O 5º Arraial Feso Pro Arte – Festival Nacional de Cultura Popular segue com programação nesta sexta-feira (28) e sábado (29), em Teresópolis. A agenda reúne diferentes manifestações da cultura popular brasileira, com cortejo, quadrilhas, jongo, samba, cinema e oficinas.



Nesta sexta-feira (28), a programação começa às 16h, com o Cortejo de Boi e Lanternas – ACPOP: projetos sociais e quadrilhas juninas. Às 18h30, o Cine Clube ATL apresenta os filmes Amuleto de Ogum, de Nelson Pereira dos Santos, e O Cinema de Hoje, de Miguel Freire.



A noite segue com Jongo Serra dos Órgãos, às 19h, e o espetáculo Quadrilha Baião das Estrelas, às 19h30.



No sábado (29), as atividades começam às 16h30, com uma oficina de samba no pé. Às 17h, será realizado o Encontro dos blocos e escolas de samba – Banda Quintal do Céu. Encerrando a programação, às 19h, haverá novamente o espetáculo Quadrilha Baião das Estrelas.



O festival promove o encontro entre diferentes expressões artísticas e manifestações tradicionais, valorizando a cultura popular e criando um espaço de participação para moradores e visitantes.



PROGRAMAÇÃO



Sexta-feira (28)

• 16h – Cortejo de Boi e Lanternas – ACPOP: projetos sociais e quadrilhas juninas

• 18h30 – Cine Clube ATL

• 19h – Jongo Serra dos Órgãos

• 19h30 – Espetáculo Quadrilha Baião das Estrelas



Sábado (29)

• 16h30 – Oficina de samba no pé

• 17h – Encontro dos blocos e escolas de samba – Grupo Quintal do Céu

• 19h – Espetáculo Quadrilha Baião das Estrelas Serviço



5º Arraial Feso Pro Arte – Festival de Cultura Popular

Data: sexta-feira (28) e sábado (29)

Local: Centro Cultural Feso Pro Arte

Endereço: Rua Gonçalo de Castro, 85, Alto, Teresópolis

Entrada: gratuita

Programação: a partir das 16h na sexta-feira e das 16h30 no sábado. Informações aqui.

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