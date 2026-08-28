A Recomendação orienta a Câmara Municipal a revisar os processos legislativos que resultaram na aprovação de leis urbanísticas nos anos de 2024, 2025 e 2026Reproduçâo Câmara Municipal
MPRJ recomenda à Câmara de Teresópolis que revise leis urbanística
Vereadores também devem assegurar a participação popular no processo
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