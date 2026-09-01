Apreensão de drogas em Bonsucesso, interior de Teresópolis - 30BPM

Apreensão de drogas em Bonsucesso, interior de Teresópolis30BPM

Publicado 01/09/2026 16:39

Uma ação do 30º BPM resultou na apreensão de 301 unidades de cocaína, entre sacolés e pinos, na região de Bonsucesso, em Teresópolis. A ocorrência contou com o apoio de um cão farejador da Guarda Civil Municipal (GCM).

Segundo a Polícia Militar, a operação foi realizada após denúncias sobre a distribuição de entorpecentes na região. Durante as diligências na residência de um dos suspeitos, os policiais realizaram buscas acompanhados pelo responsável legal do adolescente.

De acordo com a corporação, o menor teria indicado o local onde o material estava escondido. Ao todo, foram apreendidos 240 sacolés e 61 pinos de cocaína, totalizando aproximadamente 925 gramas da droga.

O adolescente foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde o material permaneceu apreendido e o menor ficou à disposição da Justiça.