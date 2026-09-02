Moto apreendida Reprodução vídeo 30BPM

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Jannaina Costa
Policiais militares do 30º BPM, lotados no DPO de Água Quente, realizavam patrulhamento pela Estrada de Água Quente quando flagraram um homem realizando manobra perigosa (empinando a motocicleta) em via pública, pondo em risco pedestres e outros motoristas.
Após abordagem, os agentes constataram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem a documentação do veículo. Na vistoria, a equipe identificou placa artesanal/caseira e indícios de adulteração na numeração do motor, que não correspondia ao veículo.
O acusado foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. A motocicleta foi apreendida.
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