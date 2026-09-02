Moto apreendida - Reprodução vídeo 30BPM

Moto apreendida Reprodução vídeo 30BPM

Publicado 02/09/2026 18:41

Policiais militares do 30º BPM, lotados no DPO de Água Quente, realizavam patrulhamento pela Estrada de Água Quente quando flagraram um homem realizando manobra perigosa (empinando a motocicleta) em via pública, pondo em risco pedestres e outros motoristas.

Após abordagem, os agentes constataram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem a documentação do veículo. Na vistoria, a equipe identificou placa artesanal/caseira e indícios de adulteração na numeração do motor, que não correspondia ao veículo.

O acusado foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. A motocicleta foi apreendida.