Moto apreendida Reprodução vídeo 30BPM
Motociclista é preso com veículo adulterado após manobra perigosa em Teresópolis
Homem foi flagrado empinando a moto em via pública e, durante a abordagem, policiais identificaram placa artesanal e numeração do motor incompatível
Teatro Feso recebe grandes intérpretes da música de concerto no dia 5 de setembro
Pianista Simone Leitão, violinista Thierry de Lucas e violoncelista estoniano Aare Tammesalu apresentam obras de Guerra-Peixe e Mendelssohn
Homem é preso por violência doméstica contra companheira em Teresópolis
Vítima foi localiza ao procurar atendimento médico em unidade de saúde
Casa de Cultura recebe mostra sobre identidade e história de Teresópolis
Exposição gratuita, entre 5 e 19 de setembro, reúne artesanatos, objetos e souvenirs inspirados na cultura, memória e produção local
Polícia apreende 301 porções de cocaína e menor é detido em Teresópolis
Com apoio de cão farejador da Guarda Civil Municipal, ação do 30º BPM apreendeu 925 gramas da droga na região de Bonsucesso
Mulher trans é esfaqueada durante evento de batalha de rimas em Teresópolis
Cinco homens foram presos
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