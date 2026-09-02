O concerto integra a programação da tradicional série Concertos de Gala do Centro Cultural Feso Pro Arte, dedicada à música de câmara e à aproximação do público com grandes intérpretesBrasil Classical
Data: 5 de setembro, sábado
Horário: 20h
Local: Teatro Feso – Avenida Alberto Tôrres, 111, Teresópolis/RJ
Entrada: pela Rua Sebastião Lacerda
Ingressos: R$ 35 a R$ 70
Classificação: Livre
Vendas: Sympla
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