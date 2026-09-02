O concerto integra a programação da tradicional série Concertos de Gala do Centro Cultural Feso Pro Arte, dedicada à música de câmara e à aproximação do público com grandes intérpretes - Brasil Classical

O concerto integra a programação da tradicional série Concertos de Gala do Centro Cultural Feso Pro Arte, dedicada à música de câmara e à aproximação do público com grandes intérpretesBrasil Classical

Publicado 02/09/2026 18:35

O Centro Cultural Feso Pro Arte promove no próximo sábado (5), mais uma edição da tradicional série Concertos de Gala, no Teatro Feso. A apresentação reúne a pianista Simone Leitão, o violinista Thierry de Lucas e o violoncelista estoniano Aare Tammesalu, em um programa dedicado à música de câmara.

Realizado em parceria com a Brasil Classical, o concerto terá no repertório o Trio para violino, violoncelo e piano, de César Guerra-Peixe, e o Trio nº 1 em Ré menor, Op. 49, de Felix Mendelssohn.

Três trajetórias internacionais

Os três músicos chegam ao palco com carreiras marcadas pela atuação no Brasil e no exterior e por diferentes tradições da música de concerto.

A pianista Simone Leitão possui ampla trajetória internacional e já se apresentou em importantes salas de concerto, incluindo o Carnegie Hall, em Nova York. O violinista Thierry de Lucas desenvolve carreira entre o Brasil, os Estados Unidos e a Europa, enquanto o violoncelista Aare Tammesalu, um dos representantes da tradição musical da Estônia, atua como solista, camerista, pedagogo e produtor musical.

A série Concertos de Gala, promovida pelo Centro Cultural Feso Pro Arte, tem como proposta valorizar a música de câmara e aproximar o público de grandes intérpretes e do repertório clássico.

Ingressos

Os ingressos estão à venda pela Sympla, com valores entre R$ 35 e R$ 70. Estudantes, crianças de 3 a 12 anos, pessoas com 60 anos ou mais, aposentados e pessoas com deficiência têm direito à meia-entrada.

Menores de 3 anos, quando estiverem no colo e não ocuparem assento individual, têm entrada gratuita. A retirada de ingressos pela internet pode ser realizada até uma hora antes do evento. Após esse horário, a retirada deve ser feita no local.

Serviço