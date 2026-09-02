O homem foi conduzido à delegacia, onde foram adotadas as medidas cabíveisReprodução 110DP
Homem é preso por violência doméstica contra companheira em Teresópolis
Vítima foi localiza ao procurar atendimento médico em unidade de saúde
Casa de Cultura recebe mostra sobre identidade e história de Teresópolis
Exposição gratuita, entre 5 e 19 de setembro, reúne artesanatos, objetos e souvenirs inspirados na cultura, memória e produção local
Polícia apreende 301 porções de cocaína e menor é detido em Teresópolis
Com apoio de cão farejador da Guarda Civil Municipal, ação do 30º BPM apreendeu 925 gramas da droga na região de Bonsucesso
Mulher trans é esfaqueada durante evento de batalha de rimas em Teresópolis
Cinco homens foram presos
Festival de Cultura Popular tem programação no fim de semana em Teresópolis
5º Arraial Feso Pro Arte reúne cortejo, quadrilhas, samba, jongo, cinema e atividades culturais gratuitas
MPRJ recomenda à Câmara de Teresópolis que revise leis urbanística
Vereadores também devem assegurar a participação popular no processo
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