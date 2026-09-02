O homem foi conduzido à delegacia, onde foram adotadas as medidas cabíveis - Reprodução 110DP

O homem foi conduzido à delegacia, onde foram adotadas as medidas cabíveisReprodução 110DP

Publicado 02/09/2026 18:25

Na manhã desta quarta-feira (02), policiais civis da 110ª DP de Teresópolis realizaram diligências após tomarem conhecimento de que uma mulher havia sido vítima de agressões físicas e psicológicas praticadas pelo companheiro. A vítima foi localizada em uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico e relatou as agressões sofridas. De posse das informações, os policiais realizaram diligências e localizaram o suspeito no bairro Barroso, em Teresópolis. O homem foi conduzido à delegacia, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

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