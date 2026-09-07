Fonte Judith, no bairro Alto, em TeresópolisDivulgação
Próprias para consumo: Brahma, Perpétuo, 7 Tanques, Judith, Amélia, Santa Ângela, Santa, São Sebastião e Saúde.
Impróprias para consumo: Tijuca, Taumaturgo e Granja Guarani.
Três fontes estão impróprias para consumo em Teresópolis
Granja Guarani, Taumaturgo e Tijuca não foram aprovadas por análise microbiológica da água
Teresópolis tem programação diversificada para o feriadão de 7 de setembro
Eventos culturais, gastronomia, música, exposição de carros antigos e atividades ao ar livre estão entre as opções para moradores e turistas aproveitarem a esticadinha na cidade
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Teatro Feso recebe grandes intérpretes da música de concerto no dia 5 de setembro
Pianista Simone Leitão, violinista Thierry de Lucas e violoncelista estoniano Aare Tammesalu apresentam obras de Guerra-Peixe e Mendelssohn
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