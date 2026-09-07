Fonte Judith, no bairro Alto, em Teresópolis - Divulgação

Fonte Judith, no bairro Alto, em TeresópolisDivulgação

Publicado 07/09/2026 16:54

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o resultado do exame microbiológico da qualidade da água coletada em 12 fontes de Teresópolis. A análise, realizada nesta quinta-feira (3) pelo Laboratório Bacteriológico de Análise de Água para Consumo Humano, identificou que as fontes da Granja Guarani, Taumaturgo e Tijuca estão impróprias para consumo.

De acordo com a pasta, a qualidade da água pode sofrer alterações em função das condições climáticas e do ambiente no entorno das fontes. Por isso, a orientação aos usuários é que a água seja sempre fervida ou filtrada e clorada antes do consumo.

Após a filtração, a recomendação é adicionar duas gotas de hipoclorito de sódio a 2,5% (água sanitária) para cada litro de água e aguardar 30 minutos antes de utilizá-la. O procedimento é indicado pela Portaria nº 2.914/2011, do Ministério da Saúde, que estabelece normas para o controle e a vigilância da qualidade da água para consumo humano.

O monitoramento microbiológico é realizado periodicamente pela equipe do Programa Vigiágua, ligado à Divisão de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde. O acompanhamento atende à determinação do Ministério da Saúde e busca verificar se a água consumida pela população está dentro dos padrões de potabilidade previstos na legislação.

Confira o resultado das análises



Próprias para consumo: Brahma, Perpétuo, 7 Tanques, Judith, Amélia, Santa Ângela, Santa, São Sebastião e Saúde.



Impróprias para consumo: Tijuca, Taumaturgo e Granja Guarani.



